В «Единой России» предложили сделать памятной дату выборов президента

Патриотическая платформа «Единой России» поддержала законопроект о признании памятной датой 19 апреля — день принятия Крыма в состав Российской империи. Ко второму чтению единороссы внесут поправку еще об одной памятной дате — 18 марта, на которую намечены выборы президента

Митинг по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2017 года (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В среду, 21 июня, в Госдуме прошло первое заседание обновленной патриотической платформы «Единой России». В апреле ее возглавил один из основателей движения «Антимайдан» депутат Дмитрий Саблин, который сменил на этом посту депутата Ирину Яровую.



Депутаты-единороссы, входящие в эту платформу, обсудили законопроект об установлении новой памятной даты — 19 апреля, дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Документ был внесен в апреле в Думу группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатами Госдумы от Крыма, в частности Сергеем Цековым.

​Тогда Цеков заявил, что подписание 19 апреля (по новому стилю) 1783 года Екатериной II Манифеста о принятии Крымского полуострова в состав Российской империи «по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России». Депутат заявил, что в манифесте говорится именно о покровительстве и защите, намека на силовой захват Крыма нет.

Патриотическая платформа поддержала эту инициативу. «Законопроект призван напомнить, что российский этап в истории Крыма начался не три года назад, а более двухсот лет назад — 19 апреля 1783 года. Эта дата достойна того, чтобы отмечаться на федеральном уровне», — сказал один из авторов, депутат Константин Бахарев.

Платформа рекомендует генсовету партии поддержать этот законопроект, пояснила зампредседателя патриотической платформы Ирина Гусева. По ее словам, инициатива правильная, поэтому будет поддержана большинством депутатов, но не в весеннюю сессию. Собеседник РБК в комитете по обороне подтвердил, что проект вряд ли будет рассмотрен в эту сессию.

Следом нужно принять и законопроект о памятной дате 18 марта 2014 года — день присоединения Крыма к России, сказал на заседании платформы Саблин.

Поправка о признании 18 марта памятной датой будет внесена ко второму чтению рассматриваемого законопроекта, ответил Бахарев. По его словам, эту идею поддержал спикер Думы Вячеслав Володин. В окружении Володина воздержались от комментариев. «Обе даты сакральные», — добавил коллега Бахарева по фракции Дмитрий Белик.

Тот факт, что депутаты могут объявить памятной датой 18 марта — день, в который в 2018 году пройдут выборы президента, Бахарев назвал «не более чем совпадением».

Владимир Путин подписал закон, позволяющий перенести дату выборов со второго на третье воскресенье марта, 1 июня. Именно этот документ позволит провести выборы президента 18 марта 2018 года. ​