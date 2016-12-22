Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике

Президенты России и Бразилии на переговорах в Кремле договорились развивать экономические и дипломатические связи, несмотря на проамериканскую ориентацию нового лидера Бразилии и угрозу его импичмента

Владимир Путин и Мишел Темер (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Российский и бразильский президенты Владимир Путин и Мишел Темер по итогам состоявшихся 21 июня в Кремле переговоров подписали четыре документа о сотрудничестве, а также согласовали двустороннее заявление о стратегическом диалоге во внешней политике.

«Россия и Бразилия будут прилагать усилия в целях становления более справедливой демократической и многополярной системы международных отношений, основанной на центральной роли ООН, верховенстве международного права и на коллективных началах», — говорится в совместном заявлении.

Особое внимание в документе уделено сотрудничеству в атомной сфере. Стороны договорились «искать возможности расширения сотрудничества» в завершении строительства новой очереди АЭС «Ангра» и сооружении новых атомных электростанций на территории Бразилии.

Единственная в стране АЭС «Ангра» работает с 1985 года, сейчас на ней идет постройка третьего энергоблока, стоимость проекта составляет $5,6 млрд, строительство должно быть завершено в 2018 году. Основным поставщиком компонентов выступает французский концерн Areva. По словам Путина, российская госкорпорация «Росатом» выиграла тендер на поставку ядерного топлива на «Ангру» и теперь намеревается получить подряд на постройку хранилища отработанных ядерных материалов.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Министерства и ведомства двух стран подписали еще четыре соглашения: в области инвестиционного, транспортного, торгового и внешнеполитического сотрудничества. Последнее из них подразумевает в том числе расширение кооперации в борьбе с терроризмом и распространением оружия.

Темер пригласил российского лидера посетить Бразилию «в удобное ему время». По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ответный визит «вряд ли состоится в этом году».

Как пояснил РБК эксперт клуба «Валдай», профессор Института международных отношений в Рио-де-Жанейро Фабиану Мельничук, Темер посетил Россию с двумя основными целями. Во-первых, он хотел выразить благодарность Москве за продолжение торгового сотрудничества, несмотря на введенный многими странами Европы в марте запрет на закупки бразильского мяса из-за обвинений производителей в коррупции. Во-вторых, ему было необходимо укрепить международный имидж на фоне внутриполитического кризиса.

Год спустя после импичмента президенту Дилме Руссефф отставка грозит и ее преемнику Темеру: скандал вокруге его фигуры начался в мае после публикации данных о попытке подкупа президентом депутатов через его знакомых бизнесменов, владельцев мясных компаний.

После смещения Руссефф новая администрация взяла курс на сближение с США, однако теперь можно ждать позитивных изменений в российско-бразильских отношениях, предполагает Мельничук.