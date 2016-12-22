Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,15 59,50 EUR Нал. 67,11 66,30 USD Бирж. 59,93 +0,30 EUR Бирж. 66,77 +0,43 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,11 +0,00 ММВБ 1849,40 -0,46% РТС 972,56 -0,86% Brent 45,63 -0,46% DJIA 21445,06 -0,10% Nasdaq 6222,38 +0,56% FTSE 7447,79 -0,33%
«Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии
Лента новостей
Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу 18:55, Политика Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации 18:50, Политика «Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии 18:42, Политика Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину 18:40, Политика МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций 18:26, Политика РПЦ ответила Поклонской на слова об отлучении из-за «Матильды» 18:16, Общество Футбол. Кубок конфедераций. Россия — Португалия. Онлайн 18:00, Спорт СМИ назвали дипломата России кандидатом на пост главы новой структуры ООН 17:55, Политика Стоун прокомментировал кадры ударов в Сирии из фильма про Путина 17:46, Политика  Интернациональные подставки для цветов: как продавать доступную мебель 17:43, Свое дело Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика 17:41, Общество Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы 17:34, Общество Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике 17:20, Политика Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда 17:13, Бизнес Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка 17:09, Общество В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе 17:06, Политика Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина 17:03, Бизнес Польша отказалась от российского газа из Германии из-за низкого качества 16:56, Бизнес 9 самых быстрых автомобилей в мире 16:31, Авто  В Дагестане нашли тело второго пропавшего в Каспийском море подростка 16:22, Общество Медведев отправил замглавы Росавиации Махова в отставку 16:12, Политика СМИ сообщили об итогах повторной экпертизы крови «пьяного» мальчика 15:57, Общество Трех российских бегунов дисквалифицировали на четыре года за допинг 15:55, Спорт Санкции и поддержка: итоги визита Петра Порошенко в США 15:52, Политика Шойгу увидел «антироссийский курс» в международных учениях НАТО 15:49, Политика Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара 15:29, Политика Путь через блокчейн: как Китай осваивает новые финансовые технологии 15:18, Мнение Опубликовано видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО 15:12, Политика 
«Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии
Политика, 18:42
0
«Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии поменял наследника престола с племянника на сына, следующим правителем страны объявлен принц Мухаммед бен Сальман. Этот шаг монарха отражает запрос элит королевства на обновление и открывает возможность для углубления сотрудничества Москвы и Эр-Рияда
Мухаммед бен Сальман (Фото: Cliff Owen / AP)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду, 21 июня, назначил наследником престола своего сына, 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Помимо получения титула наследника Мухаммед бен Сальман занял пост заместителя премьера, сохранив за собой пост министра обороны и кураторство экономического блока в правительстве, передал телеканал Al Arabia.

С 2015 года титул наследника был у племянника короля 57-летнего Мухаммеда бен Наифа, который также занимал пост заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. От всех постов он был освобожден.

За назначение Мухаммеда бен Сальмана наследником проголосовал 31 из 43 членов из семейного Совета верности, который был создан в 2007 году и занимается вопросами наследования престола. 23 июня члены совета принесут клятву верности новому наследнику престола на специальной церемонии в Мекке. хотя назначение нового наследника не стало неожиданностью для тех, кто следит за делами династии Аль Саудов, выбранное время стало сюрпризом, пишет агентство Reuters.

«Опасный человек»

Причины перестановок в Эр-Рияде не оглашают. Бывший наследник Мухаммед бен Наиф поддержал решение короля, отмечает Reuters, ссылаясь на лиц, близких к королевской семье Саудовской Аравии. Бен Наиф мало подходил на роль правителя из-за своей пассивности и некомпетентности, пишет американский аналитический сайт Politico, ссылаясь на бывших американских дипломатов. Фондовый рынок страны в среду утром отреагировал на новость ростом на 3%.

Саудовская Аравия была основана в 1932 году, ее первым правителем стал король Абдель Азиз Аль Сауд. После его смерти в 1953 году власть в королевстве передавалась от одного его сына к другому. Однако в 2015 году действующий король впервые нарушил сложившийся порядок, назначив наследником своего племянника. Согласно пятой статье низама (основной закон страны после Корана и Сунны) власть принадлежит сыновьям короля-основателя и сыновьям их сыновей. Иранские СМИ называли нынешние перестановки в королевской семье «мягким переворотом».

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Mohammad Hamed / Reuters)

О Мухаммеде бен Сальмане было крайне мало известно до 2015 года, а его возвышение произошло очень быстро, когда в том же году он был назначен министром обороны, пишет Би-би-си. Он родился в 1985 году от третьей жены Сальман бен Абдель Азиза Аль Сауда. В отличие от многих представителей династии у него нет заграничного образования, начальное и высшее образование он получил в Эр-Рияде, где получил степень бакалавра в области права.

Известно, что принц пользуется наибольшим влиянием в королевской семье, отец слушает его в первую очередь, и можно говорить о том, что страной руководит не 81-летний король, а его сын, пишет Politico. Однако новый наследник заслужил негативную репутацию за свою импульсивность и агрессивный характер, указывает британская газета The Independent.

Новый наследник не первый год курирует экономическую политику Эр-Рияда. В 2016 году он предложил пакет экономических реформ, призванных снизить зависимость экономики страны от нефти, цены на которую тогда падали. Его амбициозный план Saudi Vision 2030 предполагает частичную приватизацию государственных активов, в том числе реорганизацию национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, президентом которой он является, и размещение 5% ее акций на бирже.

Вотчина Аль Саудов

По данным Всемирного банка, в 2015 году ВВП Саудовской Аравии составил $646 млрд. Население страны — 31,5 млн человек. Согласно данным ежегодного отчета компании BP, королевство занимает второе место в мире по доказанным запасам нефти — 266,5 млрд барр. (после Венесуэлы) и первое по уровню добычи — в 2016 году ее объем составил 585,7 млн т. По экспорту нефти Саудовская Аравия занимает второе место в мире: в 2016 году страна экспортировала 8,53 млн барр. в день, занимая в объеме общемирового экспорта 13%.

Поскольку принц Мухаммед бен Сальман является архитектором этих экономических реформ, его возвышение означает, что они будут продолжены, ​пишет Reuters, ссылаясь на экспертов.

Во внешней политике бен Сальман является жестким противником Ирана и сторонником дипломатической блокады Катара. В недавнем интервью Al-Arabiya принц обвинил Иран в намерении захватить Саудовскую Аравию и ее мусульманские святыни. ​Военные успехи его противоречивы: в Йемене Саудовская Аравия уже третий год не может помочь силам президента Мансура Хади победить повстанцев-хуситов [военизированная группировка шиитов-зейдитов].

Кандидатура Мухаммеда бен Сальмана давно рассматривалась как наиболее вероятная в качестве будущего монарха, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Назначение молодого наследника указывает на желание правителя обновить порядки в королевстве, говорит эксперт. Сучков отмечает, что у принца сложились неплохие рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным: в последние годы он был главным контактером от Саудовской Аравии с Москвой по всему спектру вопросов, в том числе проблемных. Саудовский наследный принц видит в России важного регионального игрока на Ближнем Востоке, отношения с которым необходимо укреплять и развивать, поэтому для Москвы и Эр-Рияда открывается перспективное окно возможностей, говорит эксперт.

Назначение нового наследника говорит о том, что в Саудовской Аравии сегодня существует запрос на обновление, согласен арабист Вениамин Попов, бывший российский посол в Йемене, Ливии и Тунисе. Стране нужен молодой и энергичный лидер, который проводит новые реформы и реалистично оценивают внутреннее положение в стране, объясняет Попов. По словам дипломата, избрание нового наследника может позитивно повлиять на отношения России и Саудовской Аравии, так как Мухаммед бен Сальман  — прагматик, готовый на диалог с Москвой несмотря на имеющиеся разногласия, в том числе по Сирии.

Принцы и наследники

Все короли Саудовской Аравии, правившие страной с 1953 года и до настоящего момента, приходятся сыновьями первому правителю Абдель Азиз Аль Сауду. В 2015 году численность королевской семьи оценивалась в 25 тыс. человек, из которых около 7 тыс. — принцы. Нынешний монарх родился в 1935 году.

В настоящее время порядок престолонаследия определяется в соответствии с указом короля Абдаллы бен Абдель Азиза от 19 октября 2006 года, а также введенным тогда законом о так называемом Совете верности. До этих изменений наследного принца единолично назначал и смещал король, а в соответствии с новым порядком кандидатуру нового наследника должен одобрить Совет верности.

В состав совета входят сыновья короля-основателя монархии Абдель Азиза. Умерших сыновей представляют их наследники.

В апреле 2015 года король Саудовской Аравии Сальман провел перестановку наследников: вместо его брата Мукрина ибн Абдель Азиза престол должен был перейти к племяннику Мухаммеду бен Наифу.

Автор: Павел Кошкин
Теги: Ближний Восток , Саудовская Аравия , Политика
Главное
МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций Политика
Материалы по теме
Король Саудовской Аравии сменил наследника престола Политика
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии изоляцию Катара Политика
Госдеп одобрил выделение военной помощи Саудовской Аравии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку