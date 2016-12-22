«Новая газета» попросила Кадырова о содействии в опросе Геремеева

Руслан Геремеев располагает информацией, которая имеет ключевое значение для установления истины в деле об убийстве Бориса Немцова, пишет «Новая газета» в обращении к Рамзану Кадырову. Издание попросило главу Чечни посодействовать в получении этой информации

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

«Новая газета» опубликовала открытое обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором попросила его о содействии​ в получении информации от бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве Бориса Немцова. Родственники Немцова неоднократно заявляли о необходимости допроса Геремеева, в том числе в ходе судебного процесса по делу об убийстве политика.

Обращение начинается словами «Господин генерал!»

«В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова, в чем — ​и мы не сомневаемся в этом — ​вы безусловно заинтересованы. Мы готовы опубликовать его ответы в полном объеме и без какой бы то ни было правки», — говорится в обращении.

Далее издание перечисляет 11 вопросов, которые необходимо задать Геремееву. Среди них — «С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?», «С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?», «Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?», «С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев — ​ваш подчиненный?», «С кем вы встречались в гостинице «Украина» в день убийства?» и другие.

Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами из пистолета поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие назвало предполагаемым киллером бывшего военнослужащего батальона «Север» Внутренних войск МВД Заура Дадаева. Кроме него на скамье подсудимых оказались ​братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один предполагаемый соучастник убийства, Беслан Шаванов, подорвал себя ручной гранатой при задержании. Им вменяются убийство в составе организованной группы и незаконный оборот оружия. ​Трое предполагаемых исполнителей преступления, включая Дадаева, сознались в убийстве, а затем отказались от показаний, заявив о пытках.

В качестве организатора убийства следствие назвало находящегося в розыске Руслана Мухудинова. В то же время адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова полагают, что действительный организатор — бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, у которого Мухудинов работал водителем. Источники РБК рассказывали, что следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза соответствующее постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин.

​В начале судебного процесса представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе Геремеева и других высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. Адвокаты просят допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого Кадыров называл своим возможным преемником. Делимханов приходится Геремееву родственником.



Однако в ходе процесса в итоге был допрошен только экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов (брат Адама), под началом которого служили Дадаев и Геремеев.