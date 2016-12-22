«Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы

Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна

Парламент Румынии отстранил от власти премьер-министра

В заповеднике на Байкале произошли два лесных пожара

Курс евро на 22 июня

EUR ЦБ: 66,8 (+1,48)

Курс доллара на 22 июня

USD ЦБ: 60 (+1,42)

«Новая газета» попросила Кадырова о содействии в опросе Геремеева

Кремль отказался давать публичную оценку встрече Порошенко и Трампа

Алекперов пообещал акционерам ЛУКОЙЛа непрерывный рост дивидендов

Поклонская заявила об отлучении прихожан от причастия за «Матильду»

В Кремле рассказали об источнике кадров ударов по Сирии из фильма Стоуна

Прошедший все созывы депутат Госдумы сложит мандат

Прокуратура Бельгии рассказала подробности об исполнителе теракта

Супруг Елизаветы II госпитализирован

В Кремле пообещали ответить на санкции США на основе взаимности

СК предъявил обвинение экс-директору «Гоголь-центра»

«Барселона» согласовала контракт с полузащитником «ПСЖ»

Главой Нижнего Новгорода стала представитель «Единой России»

Генпрокуратура утвердила обвинение трем участникам боя в Аргунском ущелье

АвтоВАЗ назвал цены на самую дорогую Lada XRAY

Каждая десятая арендная квартира в Москве названа непригодной для жизни

Россияне стали реже смотреть детективы, ужастики и эротику

Subaru отозвал в России почти 25 тыс. автомобилей

Федун «объяснил» санкции США против «ИФД КапиталЪ» нелюбовью к «Спартаку»

Число жертв майского урагана в Москве выросло до 13 человек

Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

Аэропорт Астаны получил имя президента Казахстана Назарбаева

Штрафы против отпуска: кого могут не пустить за границу

Рост российской экономики в мае ускорился почти вдвое

Скончался создатель спецподразделения «Вымпел»