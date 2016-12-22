Прошедший все созывы депутат Госдумы сложит мандат

Депутат всех семи созывов Госдумы Сергей Решульский (фракция КПРФ) написал заявление о прекращении своих депутатских полномочий, рассказали РБК собеседники в нижней палате. Сам Решульский объяснил свой уход предписанием врачей «не нервничать»

Первый замруководителя фракции КПРФ Сергей Решульский в Госдуме написал заявление о сложении мандата на имя спикера Думы Вячеслава Володина. В заявлении от 20 июня депутат просит прекратить его полномочия с 23 июня, и Дума может проголосовать за это решение уже в пятницу, рассказал РБК источник в КПРФ и подтвердил сам депутат.

«Мне врачи сказали не нервничать, а тут такой режим работы в Думе, сами знаете», — пояснил Решульский РБК. ​Парламентарий — депутат всех семи созывов Госдумы, в последний седьмой созыв он из​брался по партийному списку.

В начале апреля депутат поддержал инициативу коллеги по фракции Валерия Рашкина рассмотреть на заседании Думы протокольное поручение с требованием проверить факты из расследования оппозиционера Алексея Навального по премьеру Дмитрию Медведеву. Инициативу коммунистов не поддержал тогда спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заявивший, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю». Поручение было все-таки рассмотрено, но не поддержано большинством депутатов.

«Решульский во фракции ближе к группе [первого зампреда ЦК КПРФ Ивана] Мельникова. Он симпатизировал Рашкину, но не соратник», — рассказал РБК источник в партии.