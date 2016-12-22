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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
Политика, 12:12
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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российский истребитель Су-27 вынужден был продемонстрировать свое вооружение, чтобы препятствовать сближению самолета НАТО F-16 с бортом, на котором находился министр обороны Сергей Шойгу
Истребитель Су-27 во время полета в Калининградской области (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Во время полета в Калининград к самолету министра обороны России Сергея Шойгу пытался приблизиться истребитель НАТО F-16, однако его отогнал российский Су-27, передает «РИА Новости».

Самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра над нейтральными водами Балтийского моря, при этом самолет Шойгу следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 продемонстрировал F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего самолет НАТО ушел в сторону.

В Калининграде Шойгу должен провести выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

Ранее, 20 июня, Минобороны заявило о перехвате над нейтральными водами Балтийского моря двух самолетов-разведчиков ВВС США RC-135.

Воздушная цель, которая двигалась в сторону российской границы, была обнаружена 19 июня средствами контроля воздушного пространства. В ходе сопровождения он попытался сблизиться с Су-27, «выполнив провокационный разворот» в сторону истребителя, однако пилот российского самолета отреагировал на маневр RC-135 и продолжил сопровождение до тех пор, пока американский самолет не изменил направление полета.

«Буквально через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Всего за прошедшую неделю самолеты-разведчики США и НАТО совершили более десяти разведывательных полетов в непосредственной близости от российской границы, сообщили в Минобороны.

Пентагон, в свою очередь, заявил, что американский самолет не совершал «ничего такого, чтобы вызвать такое поведение от российского Су-27».

По данным телеканала Fox News,​ Cу-27 пролетел в 1,5 м от разведывательного RC-135. Собеседники телеканала в американском военном ведомстве назвали поведение российского самолета провокационным и подчеркнули, что российский истребитель был вооружен ракетами.

Авторы: Владислав Гордеев, Наталья Демченко
Теги: НАТО , истребитель , Сергей Шойгу
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