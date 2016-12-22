Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который с 22 мая находится в отпуске, перенес операцию на позвоночнике. Подробную информацию о здоровье Тулеева региональные власти сообщат на пресс-конференции

Аман Тулеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике. О состоянии его здоровье региональные власти подробно планируют рассказать в четверг, 22 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

«[Губернатору] была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», — приводит агентство информацию от пресс-службы.

Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Сначала он был заявлен как десятидневный, но впоследствии продлевался. В пресс-службе Тулеева 19 июня сообщили РБК, что здоровью губернатора «ничего не угрожает» и что тот просто «продлил свой отпуск».

До этого, в марте, телеканал РЕН ТВ сообщал о том, что губернатор госпитализирован, ему проведут операцию по установке искусственного сердечного клапана.

Газета «Коммерсантъ» 20 июня со ссылкой на источник писала, что глава Кемеровской области «на работу уже не вернется». По словам собеседника газеты, Тулеев хочет пробыть на должности губернатора ровно 20 лет, то есть до 1 июня 2017 года. Он также добавил, что в Кремле «пошли навстречу» такому желанию губернатора. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в тот же день, что у него нет информации о возможной отставке Тулеева.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице «ВКонтакте» назвал сообщения о состоянии здоровья Тулеева и о его возможном уходе с должности «сплетнями», «надуманными фактами» и «лживыми информационными вбросами».

«Сейчас Аман Гумирович находится в отпуске. И он имеет на это полное право», — написал Кузнецов.

Во вторник, 20 июня, депутат Госдумы Антон Горелкин, избранный от Кемеровской области, заявил агентству ТАСС, что Тулеев может вернуться к исполнению своих обязанностей «через две недели».

«Насколько я знаю, никаких заявлений об отставке Тулеев не писал. Просто у него в регионе и на федеральном уровне много недоброжелателей, которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально ее нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента», — добавил депутат.

Тулеев занимает должность губернатора Кемеровской области с 1997 года. Ему 73 года. Дольше Тулеева пост главы региона занимает только Евгений Савченко, который возглавляет с 1993 года Белгородскую область.