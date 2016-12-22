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СМИ рассказали о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
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СМИ рассказали о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Политический кризис на Украине, 10:18
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СМИ рассказали о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Петр Порошенко попытался материально заинтересовать Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе, узнал «Коммерсантъ». Для этого украинский президент предлагает американскому заключить контракты на восстановление этих территорий

Президент Украины Петр Порошенко намерен «материально заинтересовать» президента США Дональда Трампа участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского лидера.

«Поскольку Трамп бизнесмен, мы и берем на вооружение бизнес-подход. Суть наших предложений заключается в том, что 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам», — заявил источник издания. Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины. «А это не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа», — пояснил источник.

Собеседник издания также рассказал, что подготовка к встрече Порошенко и Трампа в Вашингтоне проходила «отнюдь не безоблачно». До последнего момента у украинской стороны не было ясности, состоится ли эта встреча вообще. «Это подвешенное состояние создавало некоторую нервозность. Мы не знали ни времени, ни формата встречи и были готовы к любому варианту», — рассказал источник в Киеве.

По итогам встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне обе стороны дали положительные оценки переговорам. «Повестка совещаний в Белом доме была очень широкой. Я доволен результатами и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Трамп еще в ходе встречи с украинским коллегой заявил о «большой вовлеченности» США в дела этой страны. По итогам встречи со стороны США комментария о ней в публичном пространстве не последовало, однако на сайте Белого дома появился короткий видеосюжет.

Порошенко и Трамп встретились в Вашингтоне 20 июня. Встреча прошла сразу после того, как стало известно о новых санкциях США против России из-за конфликта на Украине. Это была первая встреча двух лидеров. Стороны обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Порошенко прибыл в США с рабочим визитом 19 июня. В Вашингтоне он встретился с министром обороны Джеймсом Мэттисом и вице-президентом Майклом Пенсом, а также провел встречу с представителями украинской диаспоры в США. По словам Порошенко, он ощутил «фантастическую» поддержку Киева в США. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — подчеркнул украинский президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова Порошенко, заявил о «неуместной гонке» и о том, что информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна. «При желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — объяснил он.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Вашингтон , Петр Порошенко , Дональд Трамп
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