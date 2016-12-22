СМИ узнали о согласовании показанных на прямой линии вопросов с Кремлем

Вопросы, которые транслировались во время эфира прямой линии с Владимиром Путиным, заранее согласовывались с организаторами и с Кремлем, узнал Би-би-си. РБК ранее сообщал, что это было экспериментом властей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Все вопросы, которые транслировались на экране во время эфира прямой линии с президентом Владимиром Путиным, в том числе и вопросы о возможной отставке главы государства и о политике Алексее Навальном, были заранее согласованы с организаторами программы и с пресс-службой Кремля. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на нескольких сотрудников, которые участвовали в подготовке передачи.

«Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие — и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента», — пояснил источник Би-би-си.

По словам другого собеседника телеканала, в передвижных телевизионных станциях (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической «сборкой» программы. При этом, сотрудники, которые выводили на экран вопросы, не имели отношения к их отбору, пояснили в разговоре с Би-би-си.

Также телеканалу подчеркнули, что во время трансляции рядом с режиссером находится руководство основных федеральных каналов — генпродюсер «Первого канала» Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие.

В случае ошибки или внештатной ситуации, объясняет источник, реакция была бы мгновенной, и если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя Би-би-си информацию о согласовании всех вопросов главе государства, заявил, что поступившие на «прямую линию» вопросы «не просеивались».

«Вываливалось [на экран] то, что приходило, — заявил Песков. — Все шло в прямую».

Прямая линия с президентом Путиным состоялась 15 июня. Она продлилась четыре часа. ​Организаторы программы впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы зрителей, продолжающие поступать президенту уже в ходе самой прямой линии. Их формулировки были не самыми мягкими: например, автор одного из них поинтересовался, действительно ли Путин считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами».

Прием с немодерированными вопросами — «эксперимент интеграции телевизора и интернета», заявил ранее РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он должен привести к вирусному распространению цитат с прямой линии в соцсетях и среди аполитичной аудитории, предположил эксперт.

Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы по СМС и MMС и через специальное мобильное приложение. В ходе программы было заявлено, что каждую минуту колл-центр получает 106 СМС- и MMС-сообщений и более 120 телефонных звонков.