«Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы

В среду на заседании партии «Яблоко» состоялось выдвижение екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области. Одновременно «Яблоко» прекратило полномочия членов cвердловского отделения

Екатеринбургский мэр Евгений Ройзман выдвинут на губернаторские выборы от партии «Яблоко». Об этом с пресс-конференции партии сообщает корреспондент РБК. За Ройзмана проголосовали девять членов партии, против — ни одного.

Выдвижение далось «яблочникам» непросто: чтобы осуществить его, им пришлось прекратить полномочия членов своего отделения в Свердловской области.

Конкуренцию ему составил активист от «Яблока» Сергей Тюриков. Но его программу представители партии раскритиковали: например, они сочли невозможным его обещание оплачивать лечение за рубежом для больных детей. «Вы даете обещания, которые не можете выполнить», — заявили Тюрикову «яблочники».

На заседании было принято еще одно решение: о роспуске свердловского отделения партии. Его члены высказались против выдвижения Ройзмана на выборы.

Сначала планировалось, что Ройзмана на выборы 19 июня выдвинут свердловские «яблочники». Но за несколько дней до этого глава местного отделения «Яблока» Юрий Переверзев заявил о том, что слагает с себя полномочия, выходит из партии и в выдвижении кандидата участвовать не будет. Так Переверзев отреагировал на давление, которое на него, по его словам, оказывало федеральное руководство партии. Кандидатурой Ройзмана глава свердловского «Яблока» не был доволен из-за того, что кандидат не взаимодействовал с местным отделением партии и не обсуждал с ним свою программу, «если она у него вообще есть». Ройзмана Переверзев назвал непопулярным кандидатом. Сам екатеринбургский мэр эти обвинения РБК опроверг.

​После этого федеральное «Яблоко» приняло решение выдвинуть екатеринбургского мэра на выборы самостоятельно. Из-за этого процедуру пришлось перенести на среду: свердловский избирком требовал, чтобы его о выдвижении предупредили за три дня. За это время Ройзман, как он рассказал РБК, получил несколько предложении о выдвижении от других партий, в том числе ПАРНАС и «Трудовой партии». Но он заверил РБК, что менять партию не намерен.

До этого источники РБК в регионе рассказали о том, что власти Свердловской области пытаются не дать Ройзману собрать нужные для регистрации подписи муниципальных депутатов. Для этого главы муниципалитетов провели экстренные встречи с депутатами и заставили их поставить подписи за других кандидатов на губернаторских выборах. Цель властей, объясняли источники, в том, чтобы не дать Ройзману собрать необходимый для прохождения муниципального фильтра минимум — около 130 голосов местных депутатов.

О своем выдвижении на губернаторские выборы Ройзман рассказал 17 апреля. В тот же день о своем намерении участвовать в них заявил глава региона Евгений Куйвашев. «Я тут ни одних выборов не проигрывал», — заявил мэр Екатеринбурга. Вскоре после этого его позвал на встречу полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, который, как сообщали СМИ, посоветовал Ройзману не баллотироваться.