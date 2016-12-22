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Трамп призвал арабских лидеров «выгнать» экстремистов из своих стран
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20:54
Анна Трунина
Трамп призвал арабских лидеров «выгнать» экстремистов из своих стран
Президент Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами 55 мусульманских стран, которая в воскресенье, 21 мая проходит в столице Саудовской Аравии, призвал «выгнать» экстремистов из региона и направить на это все возможные усилия

Американский президент Дональд Трамп встретился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с лидерами 55 арабских стран в воскресенье, 21 мая, в ходе своего первого зарубежного визита, передает Reuters. Трансляция встречи велась на официальной странице Белого дома в Facebook. Полная речь президента также опубликована в его профиле в социальной сети.

Трамп отметил, что США не ведут борьбу с исламом как таковым, а борются с террористическими группировками, в том числе и в ближневосточном регионе. Американский лидер назвал это «борьбой между добром и злом». Он подчеркнул, что США выступают со странами региона за защиту общих интересов по безопасности, однако заверил, что Ближний Восток не должен ждать, пока Вашингтон уничтожит врага для него.

«Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, которые стремятся защитить ее», — сказал Трамп.

По его словам, народы Ближнего Востока должны сами определить свое будущее. «Это выбор между двумя сценариями, выбор, которым Америка не может сделать для вас. Лучшее будущее возможно только в том случае, если ваши страны вытеснят террористов и изгонят экстремистов. Выгоните их, выведите их из своих общин, выведите их из своей святой земли и выгоните с планеты», — призвал американский президент.

Трамп призвал объединить усилия и развивать партнерские отношения с США, которые, по его словам, будут способствовать безопасности через стабильность, а не через радикальное разрушение».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом накануне в субботу, 20 мая. В этот день главы двух стран подписали военное соглашение на $110 млрд.​ Также в ходе визита Трамп и саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд открыли Международный центр противодействия экстремистской идеологии.​ 

Теги
США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Эр-Рияд
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