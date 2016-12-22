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«Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию

Владимир Путин

Фото: Кирилл Кудрявцев / Reuters
Президент России Владимир Путин совершит незапланированный визит во Францию 29 мая, во время которого лично встретится с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном. По данным источников «Коммерсанта», поводом для поездки станет открытие выставки о Петре I в Версале

29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле и информированных собеседников в Париже.

По данным издания, поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому. Источник в Кремле уточнил, что «повестка визита будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника газеты в Париже, «трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом (Эмманюэлем Макроном. — РБК)».​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, а также не опроверг информацию о том, что 29 мая Путин совершит визит во Францию.

​«Мы своевременно сделаем объявление», — приводит ТАСС слова официального представителя президента.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о внезапном незапланированном визите Путина.

В случае если визит российского лидера состоится, то примерно в это же время в соседней Бельгии будет находиться на саммите НАТО президент США Дональд Трамп. Источники «Коммерсанта» ранее указывали, что главы государств обсуждали возможность встретиться в ходе европейского турне Трампа в конце мая. Однако в начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа заявил, что оба лидера допустили встречу на саммите G20 в Гамбурге в июле. 

Теги
Россия, Франция, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон
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