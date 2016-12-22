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Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию
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16:25
Анна Трунина
Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию

Наталья Поклонская

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Депутат Наталья Поклонская заявила, что предъявит всю информацию о своем имуществе представителям международной антикоррупционной организации Transparency International в том случае, если они «покажут свое»

Глава комиссии комиссию Госдумы по контролю за доходами депутатов, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на слова заместителя директора российского подразделения Transparency International Ильи Шуманова, который пообещал начать проверку деятельности политика. Она отметила, что готова будет показать свое имущество при условии, если представители организации «покажут свое». Свой комментарий депутат опубликовала в Twitter.

«Да уж, ранимые оказались борцы с коррупцией: обиделись на фразу «не мешало бы и их проверить». В отместку анонсировали проверку в отношении меня. Не церемонясь, заявили: придется пилить расследование в отношении экс-прокурора Поклонской», — заявила депутат нижней палаты парламента.

Она предложила представителям организации также раскрыть информацию о своем имуществе и доходах. «Так вот, встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как я живу и где я живу. Я покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом, к сожалению, больше нечего. И вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, жены», — предложила Поклонская.

Кроме того, она также намекнула на то, что «фигуранты дел пилят лес на Колыме».

Наталья Поклонская в субботу, 20 мая, выступила с предложением проверить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и российское отделение Transparency International на наличие признаков коррупции. Она пояснила, что организации, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию России. Она подчеркнула, что эти организации «не мешало бы» проверить на коррупцию, потому что «как говорят, на воре и шапка горит».

В ответ на это заместитель главы международного Центра антикоррупционных исследований Transparency International Илья Шуманов заявил, что начнет расследование в отношении самой Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он в своем Facebook.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разговоре с РБК уточнил, что начнет проверку высказываний Шуманова о депутате Поклонской. Такой запрос, по его словам, в ближайшее время поступит в Генпрокуратуру. 

Теги
Россия, коррупция, Наталья Поклонская, Transparency
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