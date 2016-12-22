Трамп на выезде: почему президент США начал с Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп начал первое зарубежное турне с визита в Саудовскую Аравию. В ходе визита заключено соглашений почти на $350 млрд. Выбор Саудовской Аравии подчеркивает важность королевства для ближневосточной политики США

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп нарушил традицию своих предшественников и первой страной для зарубежного визита выбрал не соседние Мексику или Канаду, а Саудовскую Аравию, где провел два дня (20 и 21 мая). Из Эр-Рияда президент США полетел в Израиль, а оттуда отправится в Европу. Первое зарубежное турне президента США продлится восемь дней.

Оружие и инвестиции

В ходе визита Трамп ​встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом аль-Саудом и выступил перед лидерами мусульманских стран на Арабском исламском саммите в Эр-Рияде: в своей речи он призывал к борьбе с терроризмом и мирному сосуществованию ислама и других религий. Президент также призвал мусульманские страны взять на себя часть бремени борьбы с экстремизмом и терроризмом. «Народы Ближнего Востока не могут ждать американской помощи, чтобы победить этого врага», — заявил Трамп (цитата по The New York Times).

Главным результатом визита Трампа в Саудовскую Аравию стало заключение контрактов на поставку вооружений: Эр-Рияд купит у Вашингтона оружие почти на $110 млрд, сообщил 20 мая в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Пакет контрактов предполагает продажу 150 американских вертолетов Black Hawk на сумму $6 млрд, сообщило агентство Reuters. Соглашения по поставкам оружия также распространяются на танки, артиллерию, противоракетные комплексы Patriot и THAAD, уточняет Би-би-си.

Оружейное соглашение позволит Вашингтону и Эль-Рияду усилить борьбу c террористической угрозой и способствовать безопасности в регионе, сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая 20 мая в Эр-Рияде на пресс-конференции со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. «Устойчивое экономическое сотрудничество — основа для устойчивого сотрудничества в сфере безопасности в регионе», — подчеркнул Тиллерсон. Кроме контрактов на продажу оружия в ходе визита были также подписаны соглашения, предполагающие взаимные инвестиции на $250 млрд.

Зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер (он вместе с дочерью и женой американского президента Иванкой и Меланией сопровождает президента во время поездки) оказал личное содействие и вел переговоры с представителями Саудовской Аравии, чтобы заключить соглашения. Кушнер позвонил представителям компании Lockheed Martin, производителя противоракетных комплексов THAAD, чтобы снизить цену, пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники в правительстве США.

Личное вмешательство Кушнера в сделку — очередное доказательство того, что Трамп ставит семейные связи выше традиционной дипломатии и политического протокола, подчеркивает издание.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Протесты против сделки

В субботу, 20 мая, тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Йемена Саны в знак протеста против визита Трампа в Саудовскую Аравию и заключения сделки по поставке вооружения Эр-Рияду, сообщило йеменское новостное агентство Saba. Массовые митинги прошли под лозунгом «нет американскому терроризму в Йемене». Глава революционного комитета повстанцев-хуситов Мохаммед Али аль-Хуси призвал народы арабских и мусульманских государств поддержать протест.

В гражданском конфликте в Йемене, длящемся с 2015 года, Саудовская Аравия поддерживает правительство страны во главе с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и ведет на его стороне войну против шиитских повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» и присоединившихся к ним сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха.

Администрация предыдущего президента Барка Обамы заморозила поставку высокоточного оружия Эр-Рияду, так как опасалась, что оно может быть использовано против мирного населения в Йемене. Однако новая сделка, заключенная Трампом, предполагает возобновление продажи высокоточного оружия, а также военных морских судов, чтобы сдерживать растущее иранское влияние в Персидском заливе и Красном море, отмечает газета The New York Times.

Ключевой партнер в ключевом регионе

​«И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения политики Саудовская Аравия — один из ключевых партнеров для американцев в стратегически крайне важном регионе, — сказал РБК Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД). — К тому же эта страна — один из главных экспортеров нефти в США и важный рынок для американского военно-промышленного комплекса».

Сейчас Трампу необходимо показать верность ключевым союзникам в ближневосточном регионе — Саудовской Аравии и Израилю, которые были разочарованы политикой Обамы, объясняет выбор стран для первого турне американского президента Максим Сучков, эксперт РСМД. Еще одна причина, почему Трамп начал свой тур с Саудовской Аравии, — это его стремление выразить солидарность с повесткой монархий Персидского залива по сдерживанию влияния Ирана, добавил Сучков. Эксперт обращает внимание, что визит Трампа совпал с президентскими выборами в Иране.

Ключевой вызов национальной безопасности США идет из Ближнего Востока: неудивительно, что Трамп начинает свой первый визит с Саудовской Аравии и Израиля, отмечает Роберт Легвольд, почетный профессор Колумбийского университета. Однако недавние внутриполитические события — увольнение директора ФБР Джеймса Коми и обвинения Трампа в том, что он передал данные американской разведки России во время встречи с российской делегацией в Вашингтоне, — создают очень неблагоприятный фон для его первой зарубежной поездки, добавляет эксперт.

После Саудовской Аравии Трамп отправится в Израиль (22–23 мая), потом — в Бельгию и Ватикан, чтобы встретиться с папой Франциском (24 мая). 25 мая американский президент примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а на следующий день отправится на Сицилию для участия в саммите «Большой семерки». Первая зарубежная поездка Трампа продемонстрирует, каковы приоритеты его внешней политики, потому что пока ясной программы у него нет, ему придется ее сформировать, сказал РБК Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине и эксперт Брукингского института. «Его поездка внесет больше ясности, — сказал Пайфер. — Однако, как мы уже видели, Трамп очень быстро меняет свое мнение».