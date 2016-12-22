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В Госдуме решили привлечь прокуратуру к защите Поклонской от Transparency
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11:59
Вера Холмогорова, Владислав Гордеев
В Госдуме решили привлечь прокуратуру к защите Поклонской от Transparency

Наталья Поклонская

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
В Генеральную прокуратуру будет направлен запрос с просьбой провести проверку слов заместителя директора Transparency International Russia Ильи Шуманова о планах начать расследование против депутата Натальи Поклонской. Ранее Владимир Васильев расценил ответ Transparency как шантаж

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициирует проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова о депутате Натальи Поклонской. Соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник, рассказал Пискарев корреспонденту РБК.

«Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают. Тем более, если их компании позиционируют себя, как институты общественного контроля за соблюдением законодательства», — заявил Пискарев.

«В России работают как антикоррупционные законы, так и законы, направленные на защиту граждан, и мы намерены продемонстрировать их эффективность. Высказывания такого рода нельзя оставлять без внимания. Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», — пояснил Пискарев.

Кроме того, первый заместитель руководителя фракции ЕР Андрей Исаев призвал руководство Transparency International уволить Шуманова, чтобы «организация могла сохранить свое лицо».

Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российское отделение Transparency International на наличие в их деятельности признаков коррупции в субботу, 20 мая. Она пояснила, что у нее нет черного списка организаций, и в целом информацию нельзя воспринимать «только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы». «Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила тогда Поклонская.

Депутат заявила, что общественные организации, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию России.

Замглавы международного Центра антикоррупционных исследований Transparency Internationa Илья Шуманов в ответ на эту инициативу не только назвал Поклонскую «мадам экс-прокурор», но и пообещал начать расследование в отношении самой Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он в своем Facebook.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев вступился за депутата и заявил, что ответ Шуманова на предложение Поклонской «может быть расценен как шантаж».

Поклонская возглавляет комиссию Госдумы по контролю за доходами депутатов. До прихода в Госдуму она возглавляла прокуратуру Крыма. 

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