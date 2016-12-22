Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны 07:07 В «Единой России» назвали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской 01:28 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Вчера, 22:36 Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков Вчера, 22:57 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций Вчера, 18:15 В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Вчера, 15:59 Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа 04:06 Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона» Вчера, 14:47 В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской Вчера, 17:39 МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина» Вчера, 17:21 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» 01:26 СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике Вчера, 14:17 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе 02:04
Лента новостей 7:22 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  07:00   USD НАЛ. Покупка 56,85 Продажа 56,92 EUR НАЛ. 63,65 63,66 Мексика попросит Россию о помощи в депортации раненного россиянина Политика, 06:41 Новая Зеландия планирует начать свою космическую программу Технологии и медиа, 06:12 В Иерусалиме Трампа поселят в бронированные апартаменты Политика, 05:40 Вашингтон расследует возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде Общество, 04:54 Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа Политика, 04:06 На акции «Ночь в музее» в Artplay неизвестный измазал картину краской Общество, 03:59 СМИ узнали о гибели двух человек при ДТП с участием Ferrari в Подмосковье Общество, 03:25 Порошенко рассказал о договоренностях с Меркель по санкциям против России Политика, 03:01 Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии Общество, 02:40 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе Общество, 02:04 Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому Общество, 01:42 В «Единой России» назвали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской Политика, 01:28 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» Политика, 01:26 Вице-президент Союза ММА России госпитализирован в Москве Общество, 00:52 В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната Политика, 00:33 Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца Общество, 00:30 Йеменские повстанцы-хуситы сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии Политика, Вчера, 23:58 Тиллерсон назвал «историческим» визит Трампа в Саудовскую Аравию Политика, Вчера, 23:38 Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков Политика, Вчера, 22:57 Иран наложил санкции на компании и физические лица из США Политика, Вчера, 22:43 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Политика, Вчера, 22:36 Определились финалисты чемпионата мира хоккею Спорт, Вчера, 22:26 Глава ЦИК заявила о выгоде поправок в закон о выборах для оппозиции Политика, Вчера, 21:54 Дорогие километры: сколько стоят дороги в России и за рубежом Общество, Вчера, 21:35 В Каннах эвакуировали место проведения кинофестиваля из-за угрозы взрыва Общество, Вчера, 21:27 Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости Политика, Вчера, 21:21 В Петербурге захоронили неопознанные останки пассажиров рейса А321 Общество, Вчера, 20:45
Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны
Материалы по теме В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына Между Россией и КНДР открыли грузопассажирское морское сообщение Cовбез ООН пригрозил КНДР санкциями после ракетного запуска Белый дом предупредил Россию об угрозе со стороны КНДР
07:07
Павел Казарновский
Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны
В разведывательной службе КНДР существует подразделение, которое специализируется на хакерских атаках, сообщает Reuters со ссылкой на бежавшего из страны человека. Якобы хакеры из КНДР проводят атаки из третьих стран

Главное разведывательное агентство Северной Кореи имеет в своем подчинении отдел под названием Unit 180, который специализируется на кибератаках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших жителей Северной Кореи, бежавших из страны.

Один из собеседников газеты, преподаватель компьютерных наук Ким Хын Кван бежал из страны в 2004 году, но, по его словам, он до сих «обладает источниками [информации] в Северной Корее».

«Отдел 180 занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов», — Ким рассказал Reuters. По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям КНДР, составляющим «киберармию» страны.

Он отметил, что северокорейские хакеры «выезжают из страны, чтобы иметь лучший доступ к интернету и для того, чтобы не оставлять следов». В частности, они могут выезжать из КНДР под видом сотрудников торговых фирм или филиалов северокорейских компаний, отмечает агентство.

В МИДе Южной Корее на запрос Reuters о комментарии заявили, что КНДР «проводит кибератаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак». При этом северокорейские хакеры используют сети и технологии этих стран.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $81 млн ​со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года.

По данным газеты, США планируют обвинить в хакерской атаке предполагаемых китайских посредников, которое помогли Северной Корее в краже средств. При этом, по словам собеседника газеты, власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела. 

Теги
КНДР, хакеры
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
У участника гонки на Gelandewagen конфисковали автомобиль
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку