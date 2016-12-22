Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны

В разведывательной службе КНДР существует подразделение, которое специализируется на хакерских атаках, сообщает Reuters со ссылкой на бежавшего из страны человека. Якобы хакеры из КНДР проводят атаки из третьих стран

Главное разведывательное агентство Северной Кореи имеет в своем подчинении отдел под названием Unit 180, который специализируется на кибератаках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших жителей Северной Кореи, бежавших из страны.

Один из собеседников газеты, преподаватель компьютерных наук Ким Хын Кван бежал из страны в 2004 году, но, по его словам, он до сих «обладает источниками [информации] в Северной Корее».

«Отдел 180 занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов», — Ким рассказал Reuters. По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям КНДР, составляющим «киберармию» страны.

Он отметил, что северокорейские хакеры «выезжают из страны, чтобы иметь лучший доступ к интернету и для того, чтобы не оставлять следов». В частности, они могут выезжать из КНДР под видом сотрудников торговых фирм или филиалов северокорейских компаний, отмечает агентство.

В МИДе Южной Корее на запрос Reuters о комментарии заявили, что КНДР «проводит кибератаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак». При этом северокорейские хакеры используют сети и технологии этих стран.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $81 млн ​со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года.

По данным газеты, США планируют обвинить в хакерской атаке предполагаемых китайских посредников, которое помогли Северной Корее в краже средств. При этом, по словам собеседника газеты, власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.