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Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа
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Павел Казарновский
Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа

Эван Уильямс

Фото: David Paul Morris / Bloomberg
Twitter сыграл «очень плохую» роль в президентской гонке в США, уверен один из основателей соцести Эван Уильямс. Ранее Трамп заявлял,  что, возможно, он бы не смог занять президентское кресло, если бы не было Twitter

Президент США Дональд Трамп высоко оценивал роль соцсети Twitter, которую он постоянно использует, в своей победе на выборах в 2016 году. Сооснователь Twitter Эван Уильямс в интервью New York Times прокомментировал слова Трампа.

«Это очень плохо, роль Twitter в этом [победе Трампа. — РБК]», — сказал Уильямс, взяв некоторое время на раздумья, так как впервые услышал об отношении президента США к соцсети. «Если это правда, и он не был бы президентом, если бы не было Twitter, в таком случае, да, простите меня», — добавил сооснователь соцсети.

В Белом доме не стали комментировать слова Уильямса по запросу NYT.

Ранее в марте 2017 года Дональд Трамп в интервью FOX News рассказал, что активен в Twitter из-за «лживых СМИ». «Я думаю, что мог бы не быть здесь сейчас, если бы не было Twitter, потому что про меня столько пишет лживая, нечестная пресса», — сказал Трамп. Он отметил, что считает свою страницу в соцести «собственной формой медиа». Трамп также заявил, что его аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram читают 100 млн человек.

В январе 2017 года Трамп сообщил, что ему не нравится вести Twitter, но он это делает, чтобы оперативно опровергать недостоверную информацию. 

Теги
Twitter, Дональд Трамп
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