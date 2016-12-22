Сооснователь Twitter извинился за роль соцсети в победе Трампа

Президент США Дональд Трамп высоко оценивал роль соцсети Twitter, которую он постоянно использует, в своей победе на выборах в 2016 году. Сооснователь Twitter Эван Уильямс в интервью New York Times прокомментировал слова Трампа.
«Это очень плохо, роль Twitter в этом [победе Трампа. — РБК]», — сказал Уильямс, взяв некоторое время на раздумья, так как впервые услышал об отношении президента США к соцсети. «Если это правда, и он не был бы президентом, если бы не было Twitter, в таком случае, да, простите меня», — добавил сооснователь соцсети.
В Белом доме не стали комментировать слова Уильямса по запросу NYT.
Ранее в марте 2017 года Дональд Трамп в интервью FOX News рассказал, что активен в Twitter из-за «лживых СМИ». «Я думаю, что мог бы не быть здесь сейчас, если бы не было Twitter, потому что про меня столько пишет лживая, нечестная пресса», — сказал Трамп. Он отметил, что считает свою страницу в соцести «собственной формой медиа». Трамп также заявил, что его аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram читают 100 млн человек.
В январе 2017 года Трамп сообщил, что ему не нравится вести Twitter, но он это делает, чтобы оперативно опровергать недостоверную информацию.