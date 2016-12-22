В «Единой России» назвали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской

Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев прокомментировал «Интерфаксу» заявление заместителя директора Transparency International Russia Ильи Шуманова о планах начать расследование против депутата Натальи Поклонской.
Так Шуманов ответил на предложение Поклонской провести антикоррупционную проверку в Transparency International Russia и в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом России», — заявил Васильев, предложив «представителям иностранных организаций» изучить российское законодательство.
Он добавил, что «такого рода высказывания» Шуманова «в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы». При этом Васильев допустил, что слова Шуманова «могут быть оценены как шантаж» и «угрозы в адрес политика».
Предложение провести расследование в отношении ФБК и российского отделения Transparency International Поклонская объяснила пословицей. «Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила депутат. При этом она заявила, что действия антикоррупционных организаций напоминают PR стратегию. По ее мнению, такие организации используют коррупционную ситуацию «для своих нечистых целей» и могут угрожать спокойствию и благополучию страны.
Вице-президент Transparency International Елена Панфилова заявила «РИА Новости», что в организации готовы обсудить с Поклонской ее предложение, если политик сможет обосновать свое заявление. «Некоммерческая организация ни целиком, ни по отдельности не является должностным лицом. То есть нас можно заподозрить в чем угодно, но вот именно коррупцию как получение взятки к нам приложить довольно сложно», — отметила Панфилова, уточнив, что Transparency International ежеквартально и ежегодно предоставляет профильным ведомствам финансовые отчеты, в которых видна вся деятельность организации.
Замглавы российского отделения организации Илья Шуманов после слов Поклонской пообещал начать расследование в отношении нее. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он. Ранее предложение Поклонской прокомментировали и в ФБК.
Поклонская возглавляет комиссию Госдумы, которая контролирует данные о доходах депутатов.