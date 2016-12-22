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Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
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Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
Политика, 17:07
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Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции
На российские прилавки возвращаются турецкие гранаты и баклажаны, однако доля рынка, которую они смогут занять после отмены ограничений, существенно снизилась, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россия разрешила ввоз баклажанов и гранатов из Турции, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, предает «РИА Новости».

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», — сказал Ткачев после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Согласно прогнозам Минсельхоза, объем импорта гранатов из Турции по сравнению с досанкционными временами снизится примерно в два раза. Так, если до введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции порядка 50 тыс. т гранатов и 5 тыс. т баклажанов в год, то после отмены ограничений на их ввоз, которые действовали в общей сложности полтора года, турецкие поставщики баклажанов могут рассчитывать на импорт 2–3 тыс. т в год этих овощей в Россию, а поставщики турецких гранатов — на 10–15 тыс. т в год.

​Кроме того, Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, который предусматривает скорое возобновление поставок в Россию турецких томатов. «Планируем, что в ноябре—декабре уже начнутся первые поставки», — сказал министр. При этом речь идет о поставках до 50–60 тыс. т томатов в год в межсезонье — зимой и ранней весной; соответствующее решение, как заявлял в начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович, будет принято Минсельхозом не ранее начала 2018 года.

Запрет на ввоз продуктов из Турции начал действовать с 1 января 2016 года. Такое решение российские власти приняли после того, как российский самолет Су-24 был сбит в 2015 году турецкими ВВС у сирийской границы. Под запрет попали поставки в Россию помидоров, огурцов, мандаринов, абрикосов и винограда, а также других овощей и фруктов из Турции.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В марте 2016 года российское надзорное ведомство запретило ввозить из Турции сладкий перец и гранаты. Введение этого запрета Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору объяснила систематическими поставками «подкарантинной продукции, зараженной карантинными для России объектами».

Еще через месяц Россельхознадзор запретил и ввоз турецких баклажанов, также «по фитосанитарным соображениям» — незадолго до этого при поступлении в порт Геленджика партии баклажанов из Турции весом почти 16 т инспекторы обнаружили в продукции западный (калифорнийский) цветочный трипс в живом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что калифорнийский трипс был обнаружен в баклажанах из этой страны уже четвертый раз за год.​

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На турецкие помидоры приходилось 57% российского импорта томатов в денежном выражении, выяснил РБК. Кроме того, из-за продуктового эмбарго полностью исчезли с прилавков российских магазинов свежие абрикосы из Турции, которые до конфликта занимали 90% российского рынка в денежном выражении, свежая клубника (7,4 тыс. т на $14,4 млн за пять месяцев 2015 года), также персики (45% российского рынка), другие овощи и фрукты.

Весной и летом 2017 года в отношениях двух стран наметилось потепление. Президент Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Москва и Анкара договорились о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции.​

С 1 сентября Россия разрешила поставки турецкого салата (латука и айсберга), кабачков, тыквы и перца.

10 октября Путин объявил, что Москва приняла решение допустить на российский рынок «целую группу» сельскохозяйственных товаров из Турции — так называемых косточковых и цитрусовых. Он пояснил, что в России их не выращивают. «А поступление на рынок турецких может привести — и мы на это рассчитываем — к снижению цен на эти продукты», — подчеркнул президент.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , Турция , Александр Ткачев , баклажаны , гранаты
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