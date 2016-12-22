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Бывшего замглавы Мурманской области арестовали по делу о мошенничестве
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Бывшего замглавы Мурманской области арестовали по делу о мошенничестве
Политика, 14:36
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Бывшего замглавы Мурманской области арестовали по делу о мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве Игорь Бабенко отправлен под стражу на два месяца, защита просила о домашнем аресте. Следствие полагает, что Бабенко создал преступную схему, через которую выводились бюджетные деньги
Игорь Бабенко (Фото: Сергей Неверович / Телекомпания ТВ-21)

Суд избрал бывшему заместителю губернатора Мурманской области Игорю Бабенко, который проходит по делу о мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу до18 декабря, сообщает «Интерфакс».

Взять под стражу бывшего заместителя губернатора просило следствие, полагая, что бывший чиновник может попытаться оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Сторона защиты просила суд о домашнем аресте, Бабенко говорил о готовности сотрудничать со следствием. Защита также заявила, что у губернатора есть хронические заболевания.

Следствие полагает, что Бабенко создал преступную схему. Предположительно, ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» заключало фиктивные контракты с подконтрольными подрядчиками, по которым выводились бюджетные деньги. Одновременно с ним свою должность покинула глава аппарата правительства области Светлана Поверичева. Бабенко задержали 19 октября.

Он ушел в отставку 2 октября, сообщала пресс-служба правительства Мурманской области, Бабенко сделал это по собственному желанию. В областном правительстве он отвечал, в частности, за борьбу с коррупцией. Губернатор региона Марина Ковтун заявила 15 октября местному изданию «Северпост», что отставки чиновников не связаны с «давлением извне», это «обновление команды» и «ротация кадров».

В конце июля региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании замглавы аппарата правительства Эдуарда Никрашевского, ему предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Никрашевский, полагают в СК, вступил в сговор с замглавы ГОБУ Георгием Благодельским. Последний заключил фиктивные договоры на оказание услуг администрации области.

Игорь Бабенко (слева) (Фото: Сергей Неверович / Телекомпания ТВ-21)

Задержанию чиновников предшествовали проверки в здании областного правительства. Как рассказали тогда в правительстве, проверка была связана с подведомственными правительству учреждениями и коммерческими фирмами, работавшими на них по госконтрактам.

По данным «Новой газеты», Благодельский и Никрашевский пошли на сделку со следствием и указали на Бабенко «как на интересанта коррупционных действий». Но после этого их не освободили из-под стражи, и жена Благодельского «обнародовала черную бухгалтерию, которую вел ее супруг с 2012 года». В статье газеты управделами правительства Мурманской области названо «личным кошельком первых лиц региона». В ГОБУ собирали пожертвования с крупных предприятий на «благотворительные нужды», писала газета.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: мошенничество , арест , Мурманская область
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