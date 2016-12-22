Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 57,28 EUR Нал. 68,28 67,69 USD Бирж. 57,41 +0,13 EUR Бирж. 67,85 -0,06 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5627,17 -68,47 ММВБ 2076,58 +0,19% РТС 1139,64 +0,09% Brent 57,47 +0,24% DJIA 23163,04 +0,02% Nasdaq 6605,07 -0,29% FTSE 7523,04 -0,26%
Минобороны заявило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия
Лента новостей
Глава ЦРУ призвал США подготовиться к скорому удару со стороны КНДР 09:46, Общество Минобороны заявило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия 09:42, Политика В «Газпроме» рассказали о пожаре на газопроводе Средняя Азия — Центр 09:42, Общество Пожар на газопроводе в Подмосковье. Фоторепортаж 09:33, Фотогалерея  Новые точки роста на карте Ленобласти 09:31, Пресс-релизы В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 09:13, Общество Ликсутов рассказал о снижении стоимости поездок на такси в Москве 09:01, Общество «Обувь России» привлекла на IPO около $103 млн 09:00, Бизнес Накануне и в день санации банк «Открытие» купил расписок Qiwi на $90 млн 08:58, Бизнес В Сети появилось видео пожара на газопроводе в Подмосковье после взрыва 08:33, Общество Тиллерсон рассказал о разнице в стиле мышления с Трампом 08:06, Политика В Подмосковье на газопроводе произошел взрыв 08:02, Общество Правительство выделит 2 млрд руб. на шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС 07:26, Общество Глава МИД Финляндии рассказал о перспективах членства страны в НАТО 06:58, Политика В обесточенном на ночь Балтийске восстановили электроснабжение 06:39, Общество CNN рассказал о нежелании RT регистрироваться в качестве иноагента в США 06:26, Политика Крупнейшие компании США решили защитить от Трампа молодых нелегалов 05:40, Общество МЧС отчиталось о подаче электричества на социальные объекты в Балтийске 05:34, Общество Посольство России ответило на обвинения в «военных действиях» против США 05:16, Политика СМИ назвали дату первого за 200 лет отречения императора Японии 05:08, Политика СКР возбудил дело против сбившего в Подмосковье ребенка полицейского 04:47, Общество «Роснефть» объявила о начале нового проекта в Иракском Курдистане 04:34, Бизнес Путину на фестивале молодежи подарили значки Мозамбика и Сербии 04:09, Политика «Роснефтефлот» сделал крупнейший заказ на постройку арктических танкеров 03:37, Бизнес Причиной гибели пяти человек в Харькове назвали уличные гонки 03:14, Общество Тарантино признался в знании «из первых рук» о похождениях Вайнштейна 02:28, Общество Автора статей о «панамских документах» убили с помощью бомбы в машине 02:24, Общество СКР возбудил уголовное дело после хищения средств у Владимира Этуша 01:46, Общество
Минобороны заявило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия
Война в Сирии, 09:42
0
Минобороны заявило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия
Минобороны России заявило, что Госдеп США косвенно признал применение боевиками «Джебхат ан-Нусры» химоружия в Сирии. В сообщении Госдепа на сайте говорится, что афилированная с «ан-Нусрой» группировка применяет химоружие в Идлибе
Идлиб. Февраль 2017 года (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

Министерство обороны России обратило внимание на то, что в очередном предупреждении Госдепа, в котором традиционно американское внешнеполитическое ведомство предостерегает своих граждан от поездок в опасные регионы, косвенно признается применение боевиками «Джебхат-ан Нусра» химоружия. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По утверждению российского ведомства, «в тексте подробно рассказывается», что в Идлибе действуют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенная в России террористическая организация). Они помимо прочего вооружения используют химическое оружие.

В сообщении Госдепа США от 18 октября указывается, что «тактика ИГ, «Хайят Тахрир аш-Шам» и других агрессивных экстремистских группировок включается в себя использование смертников, стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройства, химического оружия, а также прибегает к похищению детей. В тексте «Хайят Тахрир аш-Шам», называется «афилированной с «ан-Нусрой», которая признана террористическая организацией». Боевики «аш-Шам» консолидировали силы в Идлибе в июле 2017, отмечается на сайте Госдепа.

Минобороны посчитало это сообщение «первым официальным признанием» Госдепа использования террористами «ан-Нусры» «химического оружия» в Идлибе для «совершения терактов».

Последним случаев применения химоружия в Идлибе Минобороны называет химатак на Хан-Шейхун, при которой погибли десятки гражданских. Согласно позиции США атаку произвела сирийская авиация, лояльная президенту страны Башару Асаду.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , Минобороны , Сирия
Главное
Собчак примет участие в выборах без политической программы Политика
Материалы по теме
Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку