Минобороны заявило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия

Минобороны России заявило, что Госдеп США косвенно признал применение боевиками «Джебхат ан-Нусры» химоружия в Сирии. В сообщении Госдепа на сайте говорится, что афилированная с «ан-Нусрой» группировка применяет химоружие в Идлибе

Идлиб. Февраль 2017 года (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

Министерство обороны России обратило внимание на то, что в очередном предупреждении Госдепа, в котором традиционно американское внешнеполитическое ведомство предостерегает своих граждан от поездок в опасные регионы, косвенно признается применение боевиками «Джебхат-ан Нусра» химоружия. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По утверждению российского ведомства, «в тексте подробно рассказывается», что в Идлибе действуют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенная в России террористическая организация). Они помимо прочего вооружения используют химическое оружие.

В сообщении Госдепа США от 18 октября указывается, что «тактика ИГ, «Хайят Тахрир аш-Шам» и других агрессивных экстремистских группировок включается в себя использование смертников, стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройства, химического оружия, а также прибегает к похищению детей. В тексте «Хайят Тахрир аш-Шам», называется «афилированной с «ан-Нусрой», которая признана террористическая организацией». Боевики «аш-Шам» консолидировали силы в Идлибе в июле 2017, отмечается на сайте Госдепа.

Минобороны посчитало это сообщение «первым официальным признанием» Госдепа использования террористами «ан-Нусры» «химического оружия» в Идлибе для «совершения терактов».

Последним случаев применения химоружия в Идлибе Минобороны называет химатак на Хан-Шейхун, при которой погибли десятки гражданских. Согласно позиции США атаку произвела сирийская авиация, лояльная президенту страны Башару Асаду.​