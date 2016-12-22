Пенс и Порошенко покинули Совбез ООН перед выступлением Лаврова

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал заседаний Совета безопасности ООН перед выступлением главы МИД России

Майкл Пенс и Петр Порошенко (Фото: Jason DeCrow / AP)

Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Сергея Лаврова и покинули зал министерского заседания Совета безопасности ООН незадолго перед его началом. Как сообщает агентство «РИА Новости», Порошенко ушел сразу после своего выступления, а через несколько минут ушел и Пенс.

Комментариев от американской стороны в связи с отсутствием вице-президента в зале пока не последовало.

При этом агентство указывает, что сам Лавров не присутствовал в зале во время выступления украинского президента.

Накануне российская делегация проигнорировала выступление в Генеральной ассамблее ООН президента Литвы Дали Грибаускайте. Зал покинули первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Грибаускайте на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем рассказывала об «агрессивном и наступательном характере учений «Запад-2017», якобы угрожающих безопасности как балтийского региона, так и мирового сообщества в целом.