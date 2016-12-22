Дума сохранит возможность приставов отбирать водительские права за долги

В Госдуме не будут поддерживать поправку ЛДПР, предлагающую лишить судебных приставов возможности отбирать водительские права за долги. Это противоречит неотвратимости наказания, счел профильный комитет нижней палаты

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​Неотвратимость наказания​

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг, 21 сентября, планирует рекомендовать депутатам отклонить законопроект ЛДПР, предлагающий отказаться от лишения водительских прав за долги. Об этом РБК рассказал зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Поддержка законопроекта либерал-демократов является «нецелесообразной», поскольку такое послабление для должников-автомобилистов снизит «неотвратимость наказания», считает депутат. «Если водитель не платит штраф за нарушение правил, он должен быть ограничен в водительских правах вплоть до уплаты задолженности. Исключение данного правила не может быть оправдано несовершенством действующей системы контроля уплаты штрафа. Данная проблематика должна быть разрешена в иных сферах правового регулирования», — сказал РБК Выборный.

Не может быть поддержана и идея ЛДПР увеличить до 100 тыс. руб. сумму минимального долга, в случае неуплаты которого приставы могут отобрать права, полагает глава профильного комитета. Депутат напомнил, что в целом минимальный порог долга уже был увеличен с 10 тыс. до 30 тыс. руб. А еще в случае принятия законопроекта могут пострадать дети, не получившие алиментов. «Когда речь идет об уплате алиментов, то есть о материальном обеспечении ребенка, может иметь значение каждая копейка, не говоря уже о тех 90 тыс. руб., на которые авторы законопроекта предлагают увеличить «критическую» сумму задолженности», — резюмировал Выборный.

Поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в марте 2016 года. Необходимость поправок вызвана «безобразной» работой системы контроля оплаты на платных парковках, отмечали авторы инициативы в пояснительной записке. «Из-за недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам, включая транспортный налог и штрафы, невозможность погашения кредитов, должники могут быть лишены права управления транспортным средством, которое для них является фактически единственным доступным средством передвижения», — сказано в документе.

Послабления должникам

Смягчение наказания должникам в октябре 2016 года инициировало Министерство юстиции, предложив ускорить снятие запрета на выезд для погасивших долг. Дума также приняла поправки, увеличившие минимальную сумму долга, из-за невыплаты которого россиянам могли ограничить выезд за границу. Летом их подписал президент Владимир Путин, и с 1 октября они должны вступить в силу.

Судебные приставы смогут закрыть выезд должнику, если он не выплатил по исполнительному листу 30 тыс. руб., а не 10 тыс., как было ранее. Однако повышение планки коснется не всех. По-прежнему под запрет на выезд за границу с долгом от 10 тыс. руб. могут попасть должники по алиментам, а также те, кто задолжал выплату возмещения вреда здоровью, возмещения вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом. В случае если должник с задолженностью от 30 тыс. руб. просрочил выполнение требований суда более чем на два месяца, планка по запрету на выезд за границу для него тоже снизится до 10 тыс. руб.​