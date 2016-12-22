В нападении на Ляскина заподозрили ранее судимого жителя Санкт-Петербурга

В нападении на координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина подозревается ранее судимый житель Санкт-Петербурга Алексей Щербаков, рассказали источники РБК. Щербаков задержан, проводятся следственные действия

Николай Ляскин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

По делу о нападении на координатора московского предвыборного штаба Алексея Навального Николая Ляскина задержан ранее судимый житель Санкт-Петербурга Алексей Щербаков, рассказал РБК источник, близкий к МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

По словам близкого к МВД источника, с Щербаковым, который был трижды судим за разбои и грабежи, уже проходят следственные действия. Сотрудничает ли он со следствием, собеседники РБК не уточнили.

В среду, 20 сентября, в ГУ МВД по Москве сообщили, что установлено «лицо, подозреваемое в причинении телесных» Ляскину. Подозреваемый, уточнили в полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву», — говорится в сообщении столичной полиции.

Задержанный, по версии полицейских, пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа, во время разговора «мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший». «За данные действия пострадавший предложил задержанному 150000 рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10000 рублей», — приводят показания задержанного в полиции.

Нападение на Ляскина произошло в Москве 15 сентября, на пульт дежурного поступила информация о нападении на гражданина 1982 года рождения около дома № 60 на улице Гиляровского. О нападении на него рассказал сам Ляскин на своей странице в Twitter. По его словам, неизвестный подошел к нему сзади и несколько раз ударил его железной трубой.

По результатам проверки полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Близкий к МВД источник подчеркивает, что действия Щербакова могут подпадать под еще одну статью УК — ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо принудительных работ до трех лет, либо ареста до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет. О том, будет ли возбуждено уголовное дело по этой статье, собеседники РБК не рассказали.

В полиции отмечали, что Ляскин был доставлен в медучреждение, после оказания помощи его отпустили. Ляскин на своей странице в Twitter cообщил, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. «Сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области», — написал он.

Ляскин в разговоре с РБК заявил, что о задержании Щербакова не знает и с подозреваемым не знаком. «Нет, не знаком. О квалификации дела ничего не знаю. Мы вчера пытались с адвокатом узнать, но нам так и не сказали. Мы хотим писать заявление на попытку убийства», — сказал Ляскин.

