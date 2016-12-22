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Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам
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Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам
Политика, 09:21
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Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам
Власти США намерены в ближайшее время ужесточить правила выдачи повторной визы иностранцам: претенденты на получение такого документа должны в течение трех месяцев после прибытия в США соблюдать все заявленные ими цели поездки
Рекс Тиллерсон (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон поручил своему ведомству ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в США, в частности разработать новые основания для отказа или депортации, сообщает The New York Times.

Издание ссылается на телеграмму, которая была разослана госсекретарем в посольства и консульства США по всему миру. В ней говорится, что претендующие на получение повторной визы граждане других стран должны будут в течение трех месяцев пребывания на американской территории соблюдать все заявленные ими при получении разрешения цели поездки. В случае если за время пребывания они сделают то, о чем не упомянули в заявлении на подачу визы или в интервью с представителем консульства, например вступят в брак с гражданином или гражданкой США, начнут посещать образовательные учреждения или получат работу, — это будет расцениваться как нарушение американского законодательства.

Согласно действующему законодательству, изменения в заявленных планах считаются нарушением только в течение первого месяца пребывания в США. ​Как отмечает газета, нарушителям этого правила станет почти невозможно продлить американскую визу или получить разрешение на повторный въезд в страну. В случае если человек все еще продолжает находиться на территории США после нарушения, у властей будут все основания для его депортации.

«Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж или женится в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение «зеленой карты», это означает, что заявка будет отклонена, — заверила замдиректора по связям с правительством в американской Ассоциации иммиграционных юристов. — Это существенное изменение политики».

После прихода к власти президента Дональда Трампа США ужесточают свои миграционные правила. Так, в марте глава государства подписал указ, который запрещает гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство, то есть в качестве беженцев. Срок действия такого запрета власти установили на период в 90 дней. ​​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Госдепартамент США , Рекс Тиллерсон , виза в США
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