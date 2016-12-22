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Актер Морган Фриман записал обращение об «атаках России на демократию»
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Актер Морган Фриман записал обращение об «атаках России на демократию»
Политика, 05:50
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Актер Морган Фриман записал обращение об «атаках России на демократию»
Американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой неправительственной организации «Комитет по расследованию России». В нем актер призвал Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва Америки
Морган Фриман (Фото: Chris Pizzello / Invision / AP)

В США появилась некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR).

Видеоролик с обращением от имени организации записал американский актер и режиссер, обладатель «Оскара» Морган Фриман.

«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи, которая опубликована на сайте и в Twitter организации.

«Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий план по подрыву США», — говорится в подписи к ролику.

«Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает», — говорит Фриман.

«Этот шпион — Владимир Путин. И это не киносценарий», — продолжает актер.

Далее Фриман призвал президента США Дональда Трампа рассказать американцам правду, признать вмешательство России в выборы 2016 года​ и, по примеру предыдущих поколений, защитить демократию и продолжить борьбу.

В разделе ключевые персоны на сайте CIR указаны с российской стороны президент Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров, бывший посол России в США Сергей Кисляк, глава ВЭБ Сергей Горьков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов, адвокат Наталья Весельницкая, экс-сотрудник ГРУ СССР Ринат Ахметшин, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу, бывший глава администрации президента России Сергей Иванов, глава Сбербанка Герман Греф, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, бывший сотрудник нью-йоркского офиса Внешэкономбанка Евгений Буряков, старший вице-президент в Crocus Group Ике Кавеладзе, бывший заместитель главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкин.

Кроме того, в этом разделе названы также бывший президент Украины Виктор Янукович, украинский олигарх Дмитрий Фирташ, казахстанский миллиардер Александр Машкевич и другие лица.

В качестве ключевых персон с американской стороны указаны Дональд Трам, его зять Джаред Кушнер и сын Дональд Трамп-младший, глава Госдепа Рекс Тиллерсон, генпрокурор Джефф Сешнс и другие действующие и бывшие члены команды президента США.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в политические процессы США были объявлены официально еще при президенте Бараке Обамы, ключевой точкой стала публикация писем из взломанных в августе 2016 года почтовых ящиков руководства Демократической партии. Для расследования этих обвинений была создана группа во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером. Пресса демократической ориентации начала кампанию по обвинению Трампа в связях с Россией, в ходе которой вышли сотни публикаций с материалами, основанными утечках и рассказах анонимных источников.

​Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам на ресурсы политических партий США и отвергала все обвинения во вмешательстве в выборы президента.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Россия , атаки , демократия , Морган Фриман
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