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Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой
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Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой
Политика, 20:15
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Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой
Истребители Су-27 были подняты в воздух после обнаружения американского разведывательного самолета RC-135 над Балтийским морем. Он направлялся в сторону российской границы и выполнил «провокационный разворот в сторону» истребителя
Самолет RC-135 (Фото: Kimimasa Mayama / Reuters)

Российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По данным военного ведомства, 19 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону российской границы. Позже военные выяснили, что это был именно американский RC-135. В ходе сопровождения он попытался сблизится с Су-27, «выполнив провокационный разворот в сторону» истребителя.

Пилот смог отреагировать на маневр американского разведчика и затем продолжил сопровождать RC-135 до изменения им направления полета. Минобороны подчеркивает, что все полеты российски истребителей проходят в соответствии с международными правилами.

«Что касается якобы «провокационности» полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО до 15 раз совершили полеты с разведывательными целями в непосредственной близости от российской границы​.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Россия , Минобороны , Су-27
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