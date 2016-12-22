Путин счел «простым и свободным» протест в России в сравнении с Западом

Выражение протестных настроений в России «посвободней и попроще» по сравнению с западными странами, заявил Владимир Путин. Он сказал, что акций протеста не нужно бояться, если они не направлены на саморекламу

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В России «все посвободней и попроще» с выражением протеста по сравнению с ситуацией на Западе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Общественной палаты, передает «Интерфакс».

При этом глава государства отметил, что в западных странах хорошо выстроена система противодействия акциям гражданского протеста. В качестве примера он привел разгон протестного движения Occupy Wall Street в США.

«ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили: пшик — и все исчезло. Профессионально отработали», — считает Путин.

По его словам, в западных странах «не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас — нет».

Путин также сказал, что политических акций протеста не нужно бояться, если они используются не для саморекламы, а направлены на решение конкретных проблем, которых не видно «из кабинетов».​

За последние три месяца в России прошли две крупные акции протеста — 26 марта и 12 июня. Обе организовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Поводом для этого стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В нем утверждается, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев через фонды владеет дорогой недвижимостью в разных частях страны.

В некоторых городах акции были согласованы с властями, в других — нет. Несогласованные акции были подавлены силами ОМО​На и полицейских.