Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США

Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Сообщения о встрече появились сразу же после того, как США ввели новые санкции против России из-за Украины и Крыма

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко, о встрече сообщил в своем Twitter представитель Белого дома Шон Спайсер. Он опубликовал фотографию со встречи.

Сообщения о встрече появились сразу после того, как США ввели новые санкции против России из-за Украины.