Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США
Политика, 19:00
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Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США
Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Сообщения о встрече появились сразу же после того, как США ввели новые санкции против России из-за Украины и Крыма
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко, о встрече сообщил в своем Twitter представитель Белого дома Шон Спайсер. Он опубликовал фотографию со встречи.
Сообщения о встрече появились сразу после того, как США ввели новые санкции против России из-за Украины.