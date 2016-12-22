Владимир Путин встретится с детьми в «Артеке»

Президент посетит детский центр 24 июня. В поездке Путина могут сопровождать вице-премьер Козак и первый замглавы администрации Кириенко

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Международный детский центр «Артек» в Крыму, рассказали два источника РБК, близких к Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК информацию о поездке: президент, по его словам, посетит полуостров в преддверии школьных выпускных.

«Это плановый визит в Крым, с посещением «Артека» и Севастополя. Поездка может пройти в компании вице-премьера Дмитрия Козака и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко», — сказал РБК источник, близкий к крымскому правительству.

В «Артеке» Путин откроет аллею, рассказал РБК один из источников.

За последний месяц президент участвовал в нескольких мероприятиях, так или иначе касающихся детей и молодежи. Ранее стало известно, что президент в среду, 21 июня, примет в Кремле классных руководителей выпускников. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встречу приглашены порядка 25 учителей со всей России.

31 мая президент пообщался с отечественными мультипликаторами; 12 июня, в День России, вручил паспорта десяти талантливым школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов. До этого, 29 мая, Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства.

Президент сам изъявляет желание проводить мероприятия, связанные с детьми и подростками, рассказывал РБК источник, близкий к администрации президента. Телеканал «Дождь» сообщал, что президент в преддверии выборов 2018 года начал работу на электорат родителей, что подтверждали источники РБК, близкие к Кремлю.

«Если встречи Путина со школьниками и учителями — это единственный ответ на проблему политизации городской молодежи, который есть у Кремля, то дело плохо, — рассуждает политолог Аббас Галлямов. — Конечно, эти встречи проводить надо, но ни в коем случае нельзя думать, что самим фактом общения президента с молодыми людьми можно изменить ситуацию. Нужны содержательные ответы, а не интенсификация работы с формой».

Последний раз Путин был в Крыму с рабочей поездкой в августе 2016 года. На полуострове он провел заседание с членами Совета безопасности, а также посетил Всероссийский молодежный форум «Таврида». На «Тавриде» президент заявил, что Крым должен стать «хорошей колыбелью и для новых поколений писателей, поэтов, кинематографистов».

На заседании Совбеза России обсуждалась тема обеспечения безопасности полуострова. Незадолго до визита президента, 10 августа 2016 года, ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Крыму, которая, по информации ведомства, была подготовлена украинской стороной.

Украинский МИД в связи с прошлогодним визитом Путина подготовил ноту протеста. В Киеве заявили «о длительном пренебрежении российской стороной нормами международного права, устава ООН, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и законодательством Украины».