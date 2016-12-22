Флаг «Исламского государства» предложат приравнять к нацистской символике

Символику террористических организаций, в том числе «Исламского государства», хотят приравнять к экстремистской и запретить ее распространение, а СМИ обязать упоминать такие организации с пометкой о том, что они запрещены. С такой инициативой выступает парламент Дагестана

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Парламент Дагестана предложил распространить положения закона об экстремизме на террористические организации, что приведет к запрету на пропаганду и демонстрирование террористической символики, а также обяжет СМИ упоминать террористические группировки со специальными пометками. Соответствующие поправки в федеральные законы разработал парламент республики, а их инициатором был глава региона Рамазан Абдулатипов, рассказала РБК Тамара Чиненная, руководитель управления администрации главы Дагестана по информационной политике.

Абдулатипов согласовал документ с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), указала она. Чиненная отметила, что дагестанские депутаты планируют внести поправки в Госдуму в сентябре после выхода из отпуска (республиканский парламент завершит весеннюю сессию 22 июня). НАК дал положительный отзыв на этот законопроект, подтвердил источник РБК в комитете. Поправки (текст есть в распоряжении редакции) вносятся в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О СМИ».

В первой статье закона об экстремистской деятельности разъясняется понятие экстремизма, в том числе упоминается пропаганда и публичное демонстрирование экстремистской и нацистской атрибутики. Этот пункт дагестанские власти предложили дополнить словосочетанием «публичное демонстрирование атрибутики и символики организаций, признанных по российскому закону террористическими». Депутаты расширят и понятие «символики экстремистской организации». По замыслу авторов законопроекта, экстремистской надо признавать не только символику из учредительных документов ликвидированных судом за экстремизм организаций, но и атрибутику структур, признанных террористическими.

Согласно ст. 20.3 КоАП, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики влечет штраф до 50 тыс. руб. либо арест на 15 суток. Изготовление или сбыт подобной атрибутики наказывается штрафом до 100 тыс. руб.

Поправка в федеральный закон о СМИ дополняет четвертую статью, согласно которой законодательство обязывает медиа упоминать о запрете в России экстремистских организаций. Авторы документа предлагают распространить действие этого пункта и на террористические организации.

Российские средства массовой информации, упоминая в своих материалах «Исламское государство» и другие подобные группировки, зачастую указывают, что эти структуры запрещены в России. На такой формулировке неоднократно настаивал глава Роскомнадзора Александр Жаров, однако по закону делать это вовсе не обязательно: управление разрешительной работы Роскомнадзора ранее разъясняло, что «Исламское государство» не запрещена как экстремистская организация, а только внесена в список террористических группировок. ​Нарушение закона о СМИ, в том числе упоминание экстремистских организаций без пометки об их запрете, грозит серьезными последствия для медиа. После двух предупреждений в течение полугода СМИ может лишиться лицензии.

Чиненная связала поправки с пробелами в антиэкстремистском законодательстве, которыми пользовались СМИ, в том числе и «симпатизирующие ИГ» (запрещенной в России террористической организации).​​

Поправки внесены именно от Дагестана, так как власти республики близки к силовикам, объяснил собеседник РБК в ФСБ: «Не надо будет ничего придумывать, чтобы задержать тех же крымских татар со своей символикой, арестовать можно будет и любого человека в футболе ИГ​».

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции пока не видели инициативу дагестанских властей, но готовы рассмотреть ее при поступлении, рассказал РБК глава этого комитета Василий Пискарев (фракция «Единой России»). Что касается запретов для СМИ, то для упоминания террористических организаций со специальными пометками хватает действующих рекомендаций Роскомнадзора, считает Евгений Ревенко из комитета по информполитике.