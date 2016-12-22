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Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за первую встречу с Трампом
Политика, 12:58
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Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за первую встречу с Трампом
В словах президента Украины Петра Порошенко о важности встречи с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина Кремль увидел стремление устроить гонки. Как заявил Дмитрий Песков, они неуместны, поскольку Вашингтон и так хорошо информирован
Петр Порошенко (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Кремль увидел в словах президента Украины Петра Порошенко о важности встречи с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина стремление устроить гонки, сообщает «РИА Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой подход «неуместным».

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — сказал Песков.

«Мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей», — пояснил Песков.

Порошенко находится с рабочим визитом в США, в ходе которого запланирована его встреча с президентом Трампом. Выступая в Вашингтоне перед представителями украинской диаспоры, президент Украины заявил о поддержке со стороны США.

«Украина имеет фантастическую поддержку США. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов, и у нас будет фантастическая программа», — заявил он. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — подчеркнул украинский президент. По его словам, это даст возможность «вооружиться информацией».

Порошенко отправился с визитом в США 19 июня. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в тот же день заявил, что вице-президент США Майкл Пенс встретится с Порошенко 20 июня. В то же время Спайсер отметил, что неизвестно, встретится ли с Порошенко сам Дональд Трамп. «Если у нас будут какие-либо изменения в расписании президента, я сообщу вам об этом позже», — заявил он.

О запланированной встрече Трампа с Порошенко за несколько дней до визита объявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он рассказал о подготовке этой встречи и главных темах, которые планируют обсудить президенты. «Главные вопросы — это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским союзом, и с «Большой семеркой», чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить минские договоренности», — рассказал Климкин.

Также на встрече лидеры стран обсудят, что можно сделать для того, чтобы «международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», — добавил он. Климкин отметил, что еще одной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие Украины и США. «Это помощь украинским реформам. То, что у нас есть полиция, — это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, — это тоже во многом благодаря им», — подчеркнул он.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , Петр Порошенко , Дональд Трамп
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