СМИ сообщили о плане Госдепа по нормализации отношений с Россией

Государственный департамент США подготовил план по нормализации отношений с Россией. Документ состоит из трех пунктов, выполнение каждого из которых в Вашингтоне считают обязательным

Рекс Тиллерсон (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Как сообщает издание BuzzFeed, дорожную карту по улучшению отношений с Россией разработал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. «Сейчас российско-американские отношения катятся вниз по водосточному желобу. Мы не хотим, чтобы они в итоге оказались в сточной канаве», - объяснил появление документа знакомый с его содержанием сотрудник Госдепа.

План Тиллерсона состоит из трех основных блоков, выполнение каждого из которых в Вашингтоне считают обязательным. Первый состоит из требований к России не предпринимать агрессивных шагов в адрес США. Например, от Москвы требуют не поставлять оружие Талибану (запрещенной в России организации), а также не третировать американских дипломатов, работающих в Москве.

Второй блок касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона по ряду острых внешнеполитических проблем. Так, Тиллерсон предлагает России не развивать торговые отношения с КНДР, улучшить координацию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) в Сирии, а также отказаться от кибершпионажа.

После выполнения первых двух пунктов в действие должна вступить долгосрочная программа «стратегической стабильности», предусматривающая сотрудничество с Россией в решении долгоиграющих мировых проблем.

Опрошенные BuzzFeed эксперты считают, что программа Тиллерсона не кажется реальной. «Путин ничего не получит взамен за Сирию и КНДР и перезагрузкой это назвать нельзя. Скорей Тиллерсон продемонстрирует Трампу, что он попытался что-то сделать», - объяснил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Издание указывает, что Тиллерсон предпринял и другие шаги для налаживания контактов с Москвой. В частности 23 июня в Санкт-Петербург должен отправиться опытный дипломат Том Шеннон, который должен обсудить с российскими коллегами возвращение дипсобственности в США. Представители Демократической партии считают, что смысла обсуждать этот вопрос нет, однако в окружении Тиллерсона уверены, что именно с этой проблемы и нужно начинать разговор.