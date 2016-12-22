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МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах
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09:27
Наталья Кондрашова
МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах

Хасан Рухани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP
После подсчета 25 млн бюллетеней на президентских выборах в Иране побеждает действующий глава страны Хасан Рухани. Явка на выборы составила 70%

Действующий глава Ирана Хасан Рухани побеждает на президентских выборах страны после подсчета 25 млн бюллетеней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-министра внутренних дел ​Али Асгара Ахмади.

По его словам, за Рухани проголосовали 14,619 млн человек, в то время как за его конкурента — Эбрахима Раиси - 10,125 млн.

Источник агентства приводит немного другие цифры. По его словам, после подсчета 37 млн бюллетеней Рухани сохраняет лидерство с 21,6 млн. голосами. За Раиси проголосовали 14 млн человек, утверждает он. Собеседник Reuters подчеркнул, что еще было подсчитано около 4 млн голосов, не уточнив, как они распределились.

Ахмади рассказал, что всего в голосовании приняли участие 40 млн человек, явка составила 70%. Официальные результаты будут опубликованы позднее 20 мая.

Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада

Граждане Ирана могли проголосовать за четырех кандидатов. Кроме Рухани и Раиси в выборах участвовали бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим из партии «Исламская коалиция». В течение всей предвыборной кампании Рухани сохранял лидерство, однако Раиси считался его главным конкурентом.

В беседе с РБК профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказал, что основные различия между двумя кандидатами касаются экономики и внутренней политики. Рухани критикую за слабую экономику и высокий уровень безработицы. Однако ему удалось выполнить свое главное предвыборное обещание, которое он дал перед голосованием в 2013 году, и добиться отмены санкций против Ирана. ​

Рухани 68 лет. В течение 20 лет он работал в парламенте страны и занимал различные посты в государственных структурах. Раиси 56 лет. В 2014–2016 он был генеральным прокурором Ирана. Его поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

Теги
Иран, Хасан Рухани, президентские выборы
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