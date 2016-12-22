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Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа
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Владислав Гордеев
Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа

Дональд Трамп

Фото: Jae C. Hong / Reuters
За прошедшую неделю рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента среди американцев опустился ниже отметки 40%. Президент сохранил высокий уровень поддержки среди республиканцев, но демократы и независимые оценили его работу иначе

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня, говорится в результатах исследования агентства Reuters и социологической службы Ipsos. По данным опроса, который прошел 12-16 мая 2017 года, деятельность Трампа на посту президента одобрили 39% респондентов. Отрицательно оценили работу Трампа 55% опрошенных. Около 6% респондентов не смогли оценить работу президента США.

Как следует из отчета Ipsos, в опросе приняли участие 801 демократ, 630 республиканцев и 251 независимый респондент старше 18 лет. При этом среди демократов деятельность Трампа одобрили 14%, а 84% высказались против. Среди сторонников республиканской партии положительно оценили работу Трампа 77%, а неудовлетворительную оценку ему поставили 22%. Независимые голоса распределились не в пользу действующего президента: 29% - за, 62% — против.

Самыми важными проблемами, которые стоят перед США, американцы назвали здравоохранение (21%), терроризм (13%), экономическая ситуация в целом (12%), прочие проблемы (11%).

Проблемы иммиграции не вошли в пятерку важнейших: их назвали главными только 4% демократов, 12% республиканцев и 8% независимых респондентов.

О том, что страна движется в правильном направлении заявили 53% республиканцев (15% неопределившихся и 32% против), 78% демократов уверены, действующее правительство ведет США в неправильном направлении, 60% независимых также недовольны выбранным курсом.

​Агентство связывает падение рейтинга Трампа со скандальными публикациями в прессе, которые произошли на прошедшей неделе. Во вторник, 16 мая, The Washington Post и The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Трамп передал главе МИД России Сергею Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности», в частности о деятельности «Исламского государства» (деятельность в России запрещена). Никаких доказательств или надежных свидетельств предоставлено не было, но публикации стали резонансными, на них отвечали и Белый дом, и Кремль.

«Дело об утечке»: почему президента США обвиняют в передаче данных России

18 мая министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи команды Дональда Трампа с российскими чиновниками. Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Трамп назвал это назначение «охотой на ведьм» и заверил, что Мюллеру не удастся раскрыть ничего стоящего.

Кроме того, в течение недели NYT, WP и другие издания выпустили порцию публикаций с утверждениями о связях команды Трампа с Россией. Все они были основаны на рассказах анонимных источников. С момента победы на выборах в левых американских СМИ развернулась кампания с обвинениями против Трампа в связях с Россией. Сам президента США неоднократно называл эти сообщения «фейками».

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Теги
рейтинг, Дональд Трамп, скандалы
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