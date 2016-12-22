Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ

Дональд Трамп Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил стратегию по борьбе с запрещенным в России «Исламский государством», рассказал глава Пентагон Джеймс Мэттис. Он рассказал о двух тактических новинках, предложенных президентом

Президент США Дональд Трамп внес два изменения в стратегию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как говорится в сообщении Пентагона, заявил на пресс-конференции министр обороны США Джеймс Мэттис.



«Во-первых», Трамп дал полномочия «агрессивно» и в нужное время ударять по «слабым точкам врага», сказал глава Пентагона. Во-вторых, по указанию американского президента, нужно переходить от тактики «выдавливания» боевиков ИГ из мест их базирования к тактике окружения «врага в его крепостях», рассказал Мэттис. Он пояснил, что предложения были сделаны, чтобы не дать иностранным боевикам «Исламского государства» вернуться в страны, из которых они приехали.

Кроме того, министр обороны рассказал, что США и Россия открыли новый канал связи на уровне генералов. «В дополнение к прямым контактам, которые у нас есть, мы открыли канал связи на уровне трех звезд», — заявил он. Мэттис отметил, что Пентагон с помощью данного канала будет контактировать с «коллегами из Москвы».

Глава Пентагона отметил, что США хотят, чтобы Россия «работала с режимом» президента Сирии Башара Асада и снизила вероятность конфликтов в связи с операциями военных США в этой стране. «Мы работаем сейчас с русскими», — заявил Мэттис. Однако деталей совместной работой с Россией он не раскрыл.



О том, что Россия и США создают новый канал связи по Сирии на уровне генералов заявлял в марте председатель Комитета начальников штабов американских ВС Грегори Хикс. По его словам, канал создается с целью снизить риск «конфронтации» на территории и в воздушном пространстве Сирии.

В апреле Reuters сообщало, что Трамп разработал новую контртеррористическую стратегию США. В проекте документа сказано, что США необходимо избегать дорогостоящих военных обязательств, но «активизировать операции против мировых джихадистских группировок».

В стратегии указано, что также США необходимо сократить свои материальные затраты и потери жизней своих граждан во время проведения операций. Кроме того, в документ предложил потребовать от союзников США большей ответственности в борьбе с терроризмом.

Reuters отметило, что в случае публикации проекта стратегии или же ее принятия на законодательном уровне, это будет первый за шесть лет официальный документ США, в котором раскрываются методы борьбы Америки с исламским терроризмом.