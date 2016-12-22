Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа

Дональд Трамп Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Анонимные источники газеты The Washington Post рассказали, что фигурантом расследования в отношении команды Дональда Трампа стал высокопоставленный советник президента, имени которого они не упомянули

Действующий высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа стал фигурантом расследования дела о «возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией», рассказали анонимные источники The Washington Post, якобы знакомые с ситуацией.

Газета не назвали имя этого сотрудника администрации, но указала, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

По мнению издания, это означает, что расследование обвинений в связях команды Трампа с Россией дошло до самых верхних эшелонов власти.

Источники издания уточнили, что пока речь об уголовном преследовании не идет, однако пояснили, что расследование связей соратников Трампа с Россией выходит на новый, активный уровень.

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Ранее 6 мая источники The Wall Street Journal рассказали, что комитет по разведке сената США разослал письма помощникам президента Дональда Трампа по его предвыборной кампании, в частности бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну, с требованием предоставить данные об их работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года. По версии издания, такие требования американских властей свидетельствуют об активизации расследования о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Россию.

Политические противники Трампа развернули кампанию по обвинению его соратников и его лично в связях с Россией сразу же после президентских выборов, на которых демократ Хиллари Клинтон проиграла. Поддерживавшая Клинтон пресса активно вступила в эту кампанию, утечки со ссылкой на анонимные источники с подозрениями и обвинениями публикуются практически ежедневно. Реальным результатом компании стало увольнение со своего поста советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна в феврале 2017 года.

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Кроме того, противникам Трампа удалось добиться назначения спецпрокурора по расследованию дела об обвинениях Трампа и его ближайшего окружения в связях с Россией. Им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Трамп назвал это расследование «величайшей охотой на ведьм» в истории США и заявил, что Мюллеру не удастся обнаружить что-либо значимое.