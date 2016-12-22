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Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России
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Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России
Выборы президента России, 19:16
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Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России
Владимир Путин в ходе дискуссионного форума «Валдай» рассказал, какие задачи предстоит решить будущему президенту России. По его словам, главе государства предстоит сделать Россию конкурентоспособной и гибкой
Генеральный директор Alibaba Group Джек Ма и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россию необходимо сделать гибкой, а также в высшей степени конкурентоспособной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Валдайского клуба на вопрос о задачах будущего президента России, передает корреспондент РБК.

«Гибкой — с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее — с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин.

Президент также заявил, что в будущем необходимо совершенствовать политическую систему. «Вот это и есть сверхзадача», — добавил он.

Также Путину был задан вопрос, может ли женщина стать следующим президентом России. «У нас все возможно», — ответил Путин.

Накануне о намерении баллотироваться на пост президента России заявила телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она сообщила главе государства о своем решении. «Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и должен нести ответственность за них, после чего спросил о здоровье моей мамы», — сказала Собчак. «Мне не показалось, что он был доволен. Мне показалось, что мое решение ему не понравилось», — добавила она.

В августе этого года фонд «Петербургская политика» назвал спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко возможной преемницей президента Владимира Путина. В списке публичных политиков, которые теоретически могли бы рассматриваться в качестве следующего президента России, она заняла пятое место.

11 октября агентство Bloomberg в статье, посвященной соотношению сил в российской элите, среди вероятных претендентов на пост премьер-министра назвало в том числе главу банка России Эльвиру Набиуллину.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Кандидаты на пост главы государства начнут свои избирательные кампании в период с 7 по 17 декабря. В феврале два федеральных источника рассказали РБК, что Кремль готовится к предстоящим выборам с учетом того, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок. Другой источник отметил, что, если Путин будет баллотироваться в 2018 году, он сможет победить, однако важно будет обеспечить явку выше 70%.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: выборы , Владимир Путин , президент , задачи
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