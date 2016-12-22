В Киеве рассказали о решении взыскать $6,5 млрд с имущества «Газпрома»

Суд в Киеве разрешил взыскать с «Газпрома» штраф в $6,5 млрд, который компании выставили еще в 2016 году, с ее имущества. Ранее Минюст Украины обещал взыскать штраф за счет зарубежных активов компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения судебного решения о взыскании с «Газпрома» штрафа в $6,5 млрд (около 171 млрд грн). О том, что киевский суд удовлетворил соответствующее ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста, сообщил глава украинского Минюста Павел Петренко.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», находящиеся в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», — написал он на своей странице в Facebook. По его словам, решение суда будет обнародовано через несколько дней.

Речь идет о штрафе, который Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выписал «Газпрому» в начале 2016 года. Согласно позиции АМКУ, «Газпром» злоупотреблял монопольным положением на рынке транзита газа через Украину с 2009 по 2015 год, за что был оштрафован на 88 млрд грн (около $3,2 млрд на тот момент). «Газпром» парировал, что не ведет коммерческой деятельности на Украине, этим занимается «Нафтогаз».

Концерн отказался платить и обжаловал решение антимонопольщиков в суде, но в ответ АМКУ подал иск о принудительном взыскании штрафа с российской компании. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск, а также постановил взыскать пени, что увеличило штраф вдвое — до 172 млрд грн. Жалобу «Газпрома» суд отклонил, после чего компания обратилась уже в Верховный суд, где заявление «Газпрома» вовсе не стали рассматривать.

В августе Минюст Украины заявил, что по​ данному штрафу собирается арестовывать имущество «Газпрома» на территории других государств. Павел Петренко тогда не стал называть конкретные страны, к которым Киев мог бы обратиться.

Представитель «Газпрома» не ответил на звонок РБК.