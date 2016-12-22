«С рождения — часть кремлевской элиты»: западные СМИ о выдвижении Собчак

Журналистка Ксения Собчак объявила о своем намерении стать кандидатом в президенты России. Что об этом пишут западные СМИ — в обзоре РБК

Ксения Собчак (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Известная как «русская Пэрис Хилтон», 35-летняя Собчак рассказала о намерении стать кандидатом, разместив видео на YouTube. Некогда икона моды, а теперь политик, она заявила, что стране нужны перемены. Однако, как считают некоторые аналитики, ее президентские амбиции — часть плана, разработанного в Кремле, чтобы разделить оппозицию в противостоянии с Путиным, который, как ожидается, пойдет на новый президентский срок.​

В программном заявлении, где редко упоминается Путин, а внимание направлено на недовольство народом власти, Собчак говорит, что находится «вне идеологии» и не поддерживает аннексию Крыма (хотя и не выступает против него). <...> Собчак — дочь Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, у которого в качестве заместителя работал молодой Путин в бурные 90-е. Ходит слух, ничем не подтвержденный, что Путин — крестный отец Собчак.

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Путин не объявлял о своих планах уйти. Власть находится в его руках с конца 1999 года, когда о своем решении покинуть пост президента объявил Борис Ельцин. Путин правит более 6,630 дней — дольше на месяц, чем бывший советский лидер Леонид Брежнев, находившийся у власти 6,601 день.

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Собчак с рождения часть кремлевской элиты, хотя и отожествляет себя с российской оппозицией с протестов в 2011 году. И хотя она узнаваема, шансов на победу у нее мало. Многие циники утверждают, что присутствие молодого, известного либерального кандидата, такого как Собчак, в конце концов демонстрирует, почему Владимир Путин почти наверняка снова победит.​

Когда-то в основном известная светской публике, появившаяся на обложке русского Playboy г-жа Собчак заработала доверие оппозиции во время массовых антикремлевских уличных протестов в 2012 году и ее работы для независимого СМИ телеканале «Дождь».

Тем не менее ее кандидатура вызывает у некоторых скептицизм.

Кандидаты в президенты в России традиционно играли роль «спарринг-партнеров», делая выборы легитимными, но не влияя на конечный результат, и заявление г-жи Собчак заставило вспомнить олигарха и владельца Brooklyn Nets Михаила Прохорова, который стал оппозиционным кандидатом на выборах в 2012 году и набрал только 8% процентов голосов.

Она может стать первой женщиной-кандидатом за 14 лет, что подчеркивается в ее видеообращении, записанном на кухне. Но Собчак настолько же непопулярна, как и наоборот. И до конца неясно, насколько далеко она готова зайти с критикой Владимира Путина, близкого друга ее семьи.​