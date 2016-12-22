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Депутаты Госдумы отправились во Францию изучать сокращение чиновников
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Депутаты Госдумы отправились во Францию изучать сокращение чиновников
Политика, 08:00
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Депутаты Госдумы отправились во Францию изучать сокращение чиновников
Депутаты Думы отправились на стажировку в Францию в рамках программы РАНХиГС по подготовке резерва управленческих кадров. В Париже они с российскими чиновниками прослушали лекцию о реформе по сокращению госслужащих и депутатов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы на несколько дней в октябре отправились на стажировку во Францию в рамках программы РАНХиГС по подготовке резерва управленческих кадров. Среди них были депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Владимир Сысоев и единоросс Александр Авдеев. Всего по этой программе поездку совершили около 40 федеральных и региональных чиновников, в том числе вице-губернаторы и мэры, и сотрудников госкорпораций, рассказал РБК замдиректора РАНХиГС Алексей Колесников. Поездка посвящена изучению «лучших международных практик государственного управления», пояснил он.

Координатором программы, финансируемой за счет федерального бюджета, является правительство России. Ее участники прослушали, в частности, лекцию о начале реформ во Франции, призванных сократить число госслужащих и депутатов, рассказал РБК Сысоев. Необходимость такого шага объясняется властями республики «большими издержками налогоплательщиков на их деятельность», в то время как около 90% законопроектов вносит правительство.

«Это очень интересный опыт, который можно применить в России», — сказал РБК Диденко. ЛДПР давно предлагает сократить число депутатов Госдумы с 450 до 300, добавил он.

Вскоре после парламентских выборов во Франции в июне 2017 года, на которых сторонники нового президента, Эмманюэля Макрона, получили абсолютное большинство мест, правительство выступило с предложением сократить число депутатов. 3 июля Макрон в ходе выступления в парламенте анонсировал планы сократить на треть численность депутатского корпуса в обеих палатах и численность консультативных советов при парламенте. После реформы, по подсчетам Liberation, число депутатов Национальной ассамблеи сократится с нынешних 577 до 385, а число сенаторов — с 348 до 232. С тех пор проект реформы публично пока не обсуждался.

Российским депутатам и чиновникам также прочитали лекцию «Демократия, основанная на широком участии», а также презентовали проект «Большой Париж» (развитие ближайших к столице Франции регионов).

Владимир Поздняков (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

По мнению депутата от КПРФ из думского комитета по регламенту Владимира Позднякова, невозможно обучить депутата работе с законопроектами и с избирателями, «тем более за границей». «Это расходование средств на экскурсии за счет государства», — считает он.​

Ранее РБК сообщил, что с 3 по 7 октября в Сочи прошел тренинг для потенциальных глав регионов. Его частью стали прыжки с семиметровой скалы в омут на Агурских водопадах неподалеку от Сочи. Этот тренинг — также часть программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва для администрации президента.

РАНХиГС с 2010 года проводит по распоряжению правительства обучение высшего уровня федерального резерва управленческих кадров. Программа по подготовке и переподготовке проходит в три этапа, в последнем (2016–2018 годы) запланировано участие около 500 человек. Согласно распоряжению правительства, президентский резерв и федеральный резерв (по рекомендациям министерств, региональных властей и госкорпораций) формируются для «совершенствования государственного и муниципального управления». Общий объем финансирования программы — около 600 млн руб. (на третий этап — 180 млн руб.).

Авторы: Мария Макутина, Георгий Макаренко.
Теги: Госдума , кадровая политика , Национальное собрание Франции , Депутаты
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