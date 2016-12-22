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Трамп в ООН предостерег от вмешательства в дела других стран
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Трамп в ООН предостерег от вмешательства в дела других стран
Политика, 20:50
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Трамп в ООН предостерег от вмешательства в дела других стран
Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Генассамблее ООН. Американский лидер пригрозил уничтожить Северную Корею и усилить давление на власти Венесуэлы. В очередной раз Трамп подверг критике ядерную сделку с Ираном
Дональд Трамп (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Во вторник, 19 сентября, президент США Дональд Трамп впервые выступил с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Начал американский лидер свою речь с благодарности всем мировым лидерам, которые оказали помощь и выразили соболезнования США после урагана «Ирма», который обрушился 6 сентября на регион Карибского бассейна, а 10 сентября — на территорию Флориды.

Трамп рассказал о том, что экономика США находится на «высоком уровне». «Соединенные Штаты очень хорошо справляются со дня выборов [президента США] 8 ноября», — сказал Трамп. По его словам, фондовый рынок находится на рекордно высоком уровне, а безработица — на самом низком за последние 16 лет, иностранные компании возвращаются в страну. Он также напомнил, что США выделили $700 млрд на оборонительные и военные расходы в 2018 году. «Наша армия очень скоро станет сильнее, чем когда-либо, — заявил Трамп. — На посту президента я буду в первую очередь думать об интересах Америки». Коллегам он посоветовал так же защищать прежде всего интересы собственных государств.

КНДР стала первой страной, на которую он обрушился с критикой во время своего выступления. Он пригрозил уничтожить Северную Корею полностью, если США будут вынуждены защищать себя и своих союзников. Он подчеркнул, что США «готовы и способны» это сделать, но выразил надежду на то, что подобные меры «не понадобятся». «Настало время для Северной Кореи осознать, что денуклеаризация — это единственное приемлемое будущее для нее», — сказал Трамп. Американский президент в очередной раз назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына рокетмэном, подчеркнув, что последний занимается «самоубийством». Трамп призвал всех изолировать Пхеньян, пока действующий режим в стране не прекратит «свое враждебное поведение», так как весь мир находится под ядерной угрозой из-за действий Пхеньяна.

Россию Трамп упомянул в речи один раз, поблагодарив ее и Китай за то, что они присоединились к санкциям против Пхеньяна. Его предшественник Барак Обама упомянул Россию дважды в своей речи перед мировыми лидерам на сессии Генассамблеи в 2016 году.

Об Украине американский лидер вспомнил однажды, в контексте недопустимости вмешательства в дела других стран. «Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие», — призвал он. Президент США указал, что не ожидает, что различные страны будут придерживаться одних традиций и форм правления. «Но мы ожидаем, что все государства будут придерживаться двух ключевых суверенных обязательств — уважать интересы собственного народа и права других суверенных стран», — сказал американский президент.

«Мы должны придерживаться уважения верховенства закона, уважать границы, уважать культуру, и мирное взаимодействие позволяет это делать. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять тем, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором», — заявил президент США.

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Следующим на очереди оказался Иран. Трамп вновь подверг критике ядерную сделку с Ираном, заключение которой, как он выразился, было «ошибкой». Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы был подписан 14 июля 2015 года Ираном и группой государств «Евротройка+3» (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай), а его реализация началась в январе 2016 года. Тегерану пришлось привести свою ядерную программу в соответствие с определенным во время переговоров планом действий. В частности, Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. «Сделка с Ираном была одной из худших и самой односторонней из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты», — вновь подчеркнул президент США. По его словам, Тегеран экспортирует насилие и хаос, а доходы от продажи нефти использует для финансирования ливанского шиитского движения «Хезболлах» и прочих террористов, которые убивают невинных мусульман и арабов и атакуют Израиль. Однако президент не сообщил, намерен ли он сохранить сделку или выйти из нее.

Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в поддержке «преступного режима» президента Сирии Башара Асада, а также военного конфликта в Йемене. «Мы не можем допустить, чтобы этот убийственный режим [Ирана] продолжал дестабилизирующую активность, создавая опасные ракеты, и мы не можем соблюдать соглашение, если он покрывает возможное создание ядерной программы», — указал Трамп. Он потребовал от иранских властей освобождения всех заключенных иностранных граждан, а также прекращения спонсирования терроризма. По сирийскому вопросу Трамп отметил, что США придерживаются деэскалации и политического урегулирования конфликта в стране. О будущем президента Асада он ничего не сказал.

Затем Трамп перешел к обсуждению угрозы международного терроризма. Он заявил, что США работают вместе со своими союзниками на Ближнем Востоке, чтобы «раздавить террористов». В борьбе с ИГ (запрещена в России), по словам Трампа, за последние восемь месяцев США добились большего успеха, чем за все последние годы вместе. Он также поблагодарил Иорданию, Ливан и Турцию за размещение сирийских беженцев на своих территориях.

Трамп также отметил «несправедливость» распределения вкладов стран — членов ООН в бюджет международной организации. По его словам, США вносят в бюджет организации 22%, «даже больше». «Я уверен, что, если мы будем работать вместе и будем выступать за действительно смелые реформы, ООН станет более сильной, более эффективной, более справедливой и большей силой для мира и согласия в мире».

«От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни был реализован подлинный социализм или коммунизм, это вызвало страдания, разруху и разорение», — заявил Трамп в ходе своего выступления. По его словам, проблема в Венесуэле заключается не в том, что социализм был «плохо реализован», а наоборот — «добросовестно». Трамп отметил, что США готовы принять дальнейшие меры, если власть Венесуэлы будет упорно продолжать установление авторитарного режима правления в стране. «Эта ситуация совершенно неприемлема, и мы не можем стоять и смотреть», — заявил он. Он также подчеркнул, что Вашингтон не собирается отменять санкции против кубинского правительства, пока оно не проведет фундаментальные реформы.

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , Северная Корея , ядерная сделка , Генасамблея ООН , Дональд Трамп
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