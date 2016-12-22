Саакашвили рассказал о складе наличных в администрации Порошенко

По словам экс-президента Грузии, деньги используются администрацией президента Украины для подкупа депутатов парламента

Михаил Саакашвили (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В администрации президента Украины Петра Порошенко находится большой запас наличных денег, предназначенных для подкупа депутатов Верховной рады, заявил на прошедшем в Киеве брифинге бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Там у них целый склад. На первом этаже. Вот в этом здании», — заявил Саакашвили, указывая на здание администрации президента.

«Когда в следующий раз вы туда зайдете — поинтересуйтесь. Нет большого секрета. И это и есть суть. Деньги хранятся для подкупа депутатов и других. Вот когда там не будет денег, когда там будут чистые люди, вот тогда я буду как гражданин Украины спокойно ходить по этим улицам, и уверяю, у меня не будет желания иметь кабинет ни в одном из этих зданий», — заявил Саакашвили, выступая перед собравшимися возле здания администрации главы государства журналистами.

Экс-президент Грузии, лишенный указом Порошенко гражданства Украины, заверил, что у него нет личного конфликта с президентом, причина конфликта в том, что Порошенко является частью системы, «которая убивает Украину и разрывает страну».

Ранее Саакашвили заявлял, что его украинский паспорт, пропавший во время пересечения границы страны, был доставлен непосредственно в кабинет президента.

«Паспорт, который у меня украли (эта информация из очень информированных источников), он сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — заявил Саакашвили 12 сентября.

По его словам, отсутствие паспорта мешает ему обратиться в суд, чтобы обжаловать решение о лишении гражданства. В связи с этим Саакашвили заявил, что намерен обосноваться в Черкасской области и оттуда объехать всю Украину, встречаясь со своими сторонниками в регионах.

«Все регионы объеду, со всеми пообщаюсь и вместе сюда приедем и поставим их на место, — заявил Саакашвили. — ​Их надо поставить на место! У меня в Украине есть только одна цель... Я не хочу никаких должностей здесь. Только одна амбиция — поставить их на место и поднять народ», — добавил он.

26 июля 2017 года президент Украины подписал указ о лишении Саакашвили гражданства республики. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных насчет наличия возбужденных против него уголовных дел.



Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США, однако пообещал, что обязательно вернется на Украину. 10 сентября он сумел пересечь польско-украинскую границу, прорвав вместе с группой своих сторонников заслон пограничников на КПП «Шегини».