WSJ узнала о тезисах речи Трампа на Генассамблее ООН

В своей речи на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп расскажет о своем видении международных отношений, исходя из националистических принципов, пишет Wall Street Journal

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генеральной ассамблее ООН во вторник изложит собственное видение внешней политики, на основе принципа «Америка в первую очередь». Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам высокопоставленного источника газеты, речь Трампа объединит националистическую повестку его компании с призывом к другим странам также строить международное сотрудничество, исходя из принципов национализма. «Это будет внешняя политика, которая определяется результатами, а не идеологиями», — цитирует газета своего собеседника.

«То, что президент делает — это объяснение того, как принцип «Америка в первую очередь» не только согласуется с целью международного сотрудничества, но и является рациональной основной ведения международных отношений любой страной», — заявил источник WSJ.

По данным газеты, Трамп рассматривает речь на Генассамблее как «невероятный момент и возможность продемонстрировать лидерство США и ценностей страны».

Трамп будет вести речь с использованием телесуфлера.

Кроме того, Трамп также в очередной раз посетует на то, что на США возложено слишком большое финансовое бремя как на мирового лидера. Он призовет другие страны к большей вовлеченности в конфликты XXI века. Как отмечает WSJ, президент США призовет страны к укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом, к расширению сотрудничества по ядерной проблеме Северной Кореи и ядерной сделке с Ираном.

Трамп также упомянет реформу ООН и роль, которую страны играют в поддержании режима КНДР. Впрочем, неизвестно, будет ли он называть конкретные страны, которые помогают Северной Корее. Он также скорее всего выскажется о кризисе в Венесуэле.

Ранее Дональд Трамп выступил в стенах ООН 18 сентября с заявлением о необходимости реформирования организации. По мнению Трампа, ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии. Он отметил, что с 2000-х годов бюджет организации увеличился более чем в два раза, при том что эффективность не соответствует потраченным средствам.

Декларацию подписали 130 стран, 70 отказались ее поддерживать. Не подписали декларацию Россия, Китай и Франция.