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CNN рассказал о спецназе США неподалеку от места удара ВКС России в Сирии
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CNN рассказал о спецназе США неподалеку от места удара ВКС России в Сирии
Война в Сирии, 06:36
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CNN рассказал о спецназе США неподалеку от места удара ВКС России в Сирии
Спецназ США дислоцировался неподалеку от места удара российских ВКС в Дейр-эз-Зоре, сообщает CNN со ссылкой на источники. По его данным, причиной удара в такой близости могло быть отклонение бомбы от курса или ошибка пилота
Дейр-эз-Зор (Фото: AP)

Американские войска специального назначения находились к нескольких километрах от места удара ВКС России в пригороде Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Белого дома.

По словам собеседников, военные Пентагона находились «в лучшем случае на расстоянии нескольких миль» от места падения бомбы. Там, уточнил источник, они оказывали медицинскую помощь членам Сирийских демократических сил, которые пострадали в результате удара.

Телеканал указывает, что причиной такого близости удара к месту дислоцирования спецназа США могла быть либо ошибка российского пилота, либо отклонение бомбы от курса.

Источники отметили, что такая ситуация подчеркивает риск столкновения с российских, сирийских, американских и поддерживаемых США вооруженных групп, точки расположения которых находятся в максимальной близости друг к другу в Сирии.

В ночь на 17 сентября возглавляемая США коалиция обвинила российские ВКС в нанесении удара по позициям сирийских повстанцев. Американские власти тогда заверили, что Москва знала о расположении бойцов оппозиции в районе удара. Минобороны России эти обвинения отвергло и заявило, что российская авиация наносит точечные удары по объектам боевиков на западном и восточном берегах реки Евфрат. Оборонное ведомство добавило, что цели ударов «разведаны и подтверждены по нескольким каналам».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , США , Сирия
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