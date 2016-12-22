Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург отложили до 2022 года

Верховный суд сможет переехать из Москвы в Санкт-Петербург после 2022 года. Как выяснил «Коммерсантъ», Управделами президента отложило начало строительства судебного квартала и Дворца танцев Бориса Эйфмана на неопределенный срок

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Управделами президента перераспределило график финансирования госконтракта на строительство в Санкт-Петербурге административных зданий Верховного суда (ВС) и Судебного департамента при нем, инженерно-технического блока и четырех жилых домов для судей и работников аппарата ВС, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Это следует из данных сайта госзакупок, внимание на изменения в которых обратил «Коммерсантъ».

Стоимость госконтракта составляет 35,737 млрд руб. Согласно прежнему плану, более трети от этой суммы — 12,9 млрд руб. — должны были быть освоены в 2017 году с момента начала стройки, которая должна была начаться весной прошлого года. Помимо затягивания сроков начала строительства, управделами урезало финансирование проекта до 330 млн руб. на этот год. Неосвоенные 12,9 млрд руб., пишет издание со ссылкой на седьмое по счету дополнительное соглашение к госконтракту, перекинули на 2020 год, в течение которого планировалось завершить последний этап работ по строительству (2 млрд руб. по плану) и перейти к сдаче объекта в эксплуатацию.

Этим же соглашением, подписанным руководителями подведомственных управделами структур, было сокращено финансирование стройки в 2018 году — с 13,7 млрд до 13,41 млрд руб., еще примерно 300 млн руб. перенесли на 2019 год.

Как пояснила «Коммерсанту» пресс-секретарь Управделами президента Елена Крылова, такое перераспределение средств было связано «со сдвигом сроков строительства». Издание отмечает, что треть предусмотренных для судебного квартала денег была зарезервирована для учета в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы. По факту же строительство завершится не раньше 2021 года, поскольку, как заверила Крылова, реализация проекта «по ГОСТам рассчитана на четыре года».

Собеседники «Коммерсанта» в отрасли подчеркнули, что четыре года — это минимальный жесткий срок, в который можно уложиться только при интенсивном строительстве без дополнительных внесений изменений в проект.

О переезде Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург объявили в 2012 году. Спустя два года был принят закон о переводе из Москвы судебного департамента при Верховном суде. В Санкт-Петербурге под судебный квартал было выделено около 10 га территории. Он будет располагаться на набережной Петроградской стороны от Тучкова до Биржевого моста.

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