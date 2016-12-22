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Владимир Путин встретится с классными руководителями выпускников
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Владимир Путин встретится с классными руководителями выпускников
Политика, 19:01
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Владимир Путин встретится с классными руководителями выпускников
Владимир Путин в среду встретится с классными руководителями выпускников, рассказали источники РБК и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет третье с начала месяца мероприятие, касающееся детей и подростков
Владимир Путин (Фото: Яна Лапикова / РИА Новости)

В среду, 21 июня, Владимир Путин примет в Кремле классных руководителей выпускников, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встречу приглашены порядка 25 учителей со всей России, уточнил в беседе с РБК один из собеседников, близких к Кремлю. По его словам, речь идет о педагогах, ведущих сильные классы, а также об учителях, в классах которых «учатся ребята, которые чем-то отличились». Встреча состоится в преддверии выпускных вечеров, которые пройдут в стране в ближайшие выходные. «Президент не столько хочет сам что-то сказать учителям, сколько хочет выслушать их самих, поговорить с ними о том, что их волнует», — сказал близкий к администрации президента собеседник РБК.

Изначально обсуждалась идея встречи Путина с выпускниками школ, рассказал РБК еще один источник, близкий к Кремлю, и подтвердил федеральный чиновник. Рассматривались варианты встречи с выпускниками в каком-либо из регионов, в частности тех, где должны пройти выборы. Был также сценарий, в соответствии с которым Путин «окажется на каком-то мероприятии, концерте для выпускников и даст им путевку в жизнь», уточнил собеседник, близкий к администрации президента. Однако общения с выпускниками школ не будет, сказал РБК Песков.

Встреча с классными руководителями выпускников станет третьим за три недели мероприятием Путина, так или иначе касающимся детей и молодежи. 31 мая президент пообщался с отечественными мультипликаторами; 12 июня, в День России, вручил паспорта десяти талантливым школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов. До этого, 29 мая, Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства.

Президент сам изъявляет желание проводить мероприятия, тем или иным образом связанные с детьми и подростками, говорит еще один источник, близкий к администрации президента. «С одной стороны, он сам стал дедушкой, о чем за последнее время сказал дважды — в фильме Оливера Стоуна и во время прямой линии. С другой стороны, забота о подрастающем поколении очеловечивает любого политика», — рассуждает собеседник РБК.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что президент в преддверии выборов 2018 года начал работу на электорат родителей. Эту информацию подтверждали источники РБК, близкие к Кремлю. Дети не голосуют, а вот их родителей надо привлечь на избирательные участки, пояснял один из них. Активная часть президентской кампании начнется осенью, уточнял собеседник РБК.

Очевидно, что Путин начал предвыборную кампанию и одна из его аудиторий — это молодежь, часть которой в следующем году получит право голосовать на выборах, говорит политолог Николай Миронов. Аудиторией Путина также являются родители и вообще в целом члены семей: президента показывают по телевизору, «идет заход в семьи», а это люди разных возрастов, констатирует эксперт. Подобного рода мероприятия еще раз подчеркивают, что власть озабочена проблемой молодежи, стоит задача как-то успокоить ее после митингов 26 марта и 12 июня. «Молодежь влияет друг на друга через те же соцсети, и, если ты влияешь на часть аудитории, ты воздействуешь на всю», — резюмирует Миронов.

Прямого электорального эффекта эти встречи не дают, скорее речь идет о том, что государство уделяет много внимания образованию, будущему страны. «А школьники, молодежь — это и есть будущее», — говорит политолог Глеб Кузнецов. Подобного рода мероприятия — это скорее «стратегическая история», связанная с решением конкретной проблематики, а не попытка прибавить к 86% рейтинга Путина еще 1,5%. «До выборов президента еще год, и проблем с рейтингом президента нет», — добавляет эксперт.

Автор: Наталья Галимова
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