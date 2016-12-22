Фонд однокурсника Медведева подал досудебную претензию к Навальному и ФБК

«Соцгоспроект» однокурсника Медведева Ильи Елисеева направил Алексею Навальному досудебные претензии (копия есть у РБК), потребовав удалить фрагменты видео из расследования «Он вам не Димон». «Надеемся на благоразумие господина Навального», — заявили в фонде

Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд «Соцгоспроект», которым руководит Илья Елисеев, однокурсник премьера Дмитрия Медведева, направил в Фонд борьбы с коррупцией и Алексею Навальному досудебные претензии (копия есть у РБК) в связи с публикацией расследования «Он вам не Димон» и других материалов.

«9 июня 2017 года фонд «Соцгоспроект» направил в ФБК и господину Навальному досудебные претензии с требованием удалить с его ресурсов недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию фонда «Соцгоспроект», — сообщили РБК в пресс-службе фонда.

В претензиях приводятся выдержки из расследования ФБК, в частности о якобы созданной структурной схеме на основе некоммерческих фондов для управления имуществом премьера, о «взятке», которую Медведеву якобы дал «сырьевой олигарх» в виде «необыкновенно дорогой» усадьбы на Рублевке, и другие утверждения.

Организация требует в течение 10 дней со дня получения претензий опубликовать опровержение этих «недостоверных сведений», а также удалить соответствующие фрагменты из видеофильма и материалов на сайтах YouTube, dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info.

«Надеемся на благоразумие господина Навального и его коллег», — заявили в фонде. В пресс-службе отметили, что в противном случае представители «Соцгоспроекта» вынуждены будут обратиться с иском в суд.

Юрист ФБК Иван Жданов заявил РБК, что фонд пока не получил досудебных претензий от «Соцгоспроекта».

Как пояснил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский, решение направить досудебную жалобу можно объяснить желанием юристов «подстраховаться». «Без досудебной претензии у нас суды могут и не принять иск к рассмотрению», — отметил он.

Руководитель фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев заявил о планах судиться с ФБК и Навальным в интервью «Коммерсанту», опубликованном 14 апреля. «И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы работаем в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону», — сказал Елисеев.

В расследовании ФБК «Он вам не Димон», вышедшем 2 марта 2017 года, утверждалось, что фонд «Соцгоспроект», который «организован и управляется Медведевым», безвозмездно «в качестве взятки» получил от бизнесмена Алишера Усманова участок площадью 4,3 га с особняком в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

В интервью газете «Ведомости» от 19 июня Усманов объяснил, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в рамках сделки по обмену земельными участками.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, признав опубликованные в расследовании сведения не соответствующими действительности, и обязал ответчиков в течение 10 дней удалить фильм «Он вам не Димон». Навальный в ответ заявил, что не собирается его удалять, несмотря на постановление суда.

Расследование оппозиционера Алексея Навального было опубликовано в Рунете 2 марта. В фильме шла речь о большом количестве дорогой недвижимости, которой через фонды якобы владеет Дмитрий Медведев. Руководит этими фондами его однокурсник Илья Елисеев, утверждалось в расследовании. Общая стоимость активов, принадлежащих Медведеву через эти фонды, ФБК оценил в 70 млрд руб.