Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»
Политика, 14:12
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Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»
В российском военном ведомстве заявили, что любые самолеты в районах военных операций России в Сирии будут приниматься на сопровождение ПВО. Действия США в Сирии — фактически военная агрессия, заявили в Минобороны
Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.
Военные заявили, что в небе над Сирией, к западу от Ефрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождении средствами ПВО России». К таким мерам в ведомстве прибегнут после уничтожения сирийского истребителя-бомбардировщика С-22.
В Минобороны добавили, что боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства-члена ООН» являются «фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».